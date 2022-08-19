Херсонщина: оккупанты угрожают родителям, которые не хотят пускать детей в захваченные россиянами школы

Российские захватчики угрожают конфисковать имущество родителей, которые не отдают своих детей на обучение в российские школы на временно оккупированных территориях Херсонской области.

Источник: сайт Центра национального сопротивления

Дословно Центр национального сопротивления: "Россияне с сентября планируют начать учебный год по российской программе, то есть по факту это будут пропагандистские центры для русификации украинских детей. Однако родители не спешат отдавать детей в эти "учебные заведения".

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Теперь оккупанты угрожают выселить семьи, которые не соглашаются на обучение своих детей в российских школах".

Детали: Отмечается, что имущество таких семей оккупанты обещают конфисковать.

Также захватчики уже предупредили, что родителей, которые не подадут заявления на обучение своих детей в "школы", оштрафуют на 148 тысяч рублей (более 90 тысяч гривен – ред.)

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Центр национального сопротивления призывает жителей ВОТ немедленно эвакуироваться на период операции по освобождению территории.