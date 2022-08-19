На Харківщині зійшов вантажний потяг: затримуються пасажирські поїзди
П'ятниця, 19 серпня 2022, 15:55
Три пасажирських потяги далекого сполучення затримуються через сходження вагонів вантажного потяга у Харківській області.
Джерело: Укрзалізниця у Telegram
Дослівно УЗ: "Укрзалізниця повідомляє про затримки декількох поїздів на дільниці Огульці – Ков'яги у зв’язку зі сходженням вагонів вантажного поїзда".
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Деталі: Станом на 15:00 затримуються потяги:
- №2 Івано-Франківськ – Харків (на 35 хв);
- №45 Харків – Ужгород (на 30 хв);
- №723 Харків – Київ (на 20 хв).