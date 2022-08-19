В Харьковской области сошел грузовой поезд: задерживаются пассажирские поезда

Три пассажирских поезда дальнего сообщения задерживаются из-за схождения вагонов грузового поезда в Харьковской области.

Источник: Укрзализныця в Telegram

Дословно УЗ: "Укрзализныця сообщает о задержках нескольких поездов на участке Огульцы – Ковяги в связи со схождением вагонов грузового поезда".

Детали: По состоянию на 15:00 задерживаются поезда:

№2 Ивано-Франковск – Харьков (на 35 мин);

№45 Харьков – Ужгород (на 30 мин);

№723 Харьков – Киев (на 20 мин).