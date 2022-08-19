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В Харьковской области сошел грузовой поезд: задерживаются пассажирские поезда

Ирина БалачукПятница, 19 августа 2022, 15:55
Фото из Telegram УЗ

Три пассажирских поезда дальнего сообщения задерживаются из-за схождения вагонов грузового поезда в Харьковской области.

Источник: Укрзализныця в Telegram

Дословно УЗ: "Укрзализныця сообщает о задержках нескольких поездов на участке Огульцы – Ковяги в связи со схождением вагонов грузового поезда".

Детали: По состоянию на 15:00 задерживаются поезда:

  • №2 Ивано-Франковск – Харьков (на 35 мин);
  • №45 Харьков – Ужгород (на 30 мин);
  • №723 Харьков – Киев (на 20 мин).

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Темы: Укрзализныцячрезвычайное происшествие
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