Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Харьковской области сошел грузовой поезд: задерживаются пассажирские поезда

Ирина БалачукПятница, 19 августа 2022, 15:55
В Харьковской области сошел грузовой поезд: задерживаются пассажирские поезда
Фото из Telegram УЗ

Три пассажирских поезда дальнего сообщения задерживаются из-за схождения вагонов грузового поезда в Харьковской области.

Источник: Укрзализныця в Telegram

Дословно УЗ: "Укрзализныця сообщает о задержках нескольких поездов на участке Огульцы – Ковяги в связи со схождением вагонов грузового поезда".

Реклама:

Детали: По состоянию на 15:00 задерживаются поезда:

  • №2 Ивано-Франковск – Харьков (на 35 мин);
  • №45 Харьков – Ужгород (на 30 мин);
  • №723 Харьков – Киев (на 20 мин).

Темы: Укрзализныцячрезвычайное происшествие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

Все новости...
Укрзализныця
УЗ назначила дополнительные поезда из Киева, Днепра, Изюма и Харькова во Львов
Укрзализныця представила проект нового международного билета: русский язык убрали окончательно
Пассажиры "УЗ" возмущены русским языком на международных билетах. Омбудсмен отреагировал
Последние новости
09:01
Власти немецкого города блокируют планы расширения производства оружия, необходимого Украине
08:51
Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia
08:50
Посол Украины в Японии Корсунский: Водитель мусоровоза привез нам 10 тысяч иен с надписью "Не сдавайтесь России"
08:47
На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров
08:04
Силы обороны уничтожили 920 оккупантов и 27 танков за сутки
08:02
В Германии говорят, что Европа не сможет компенсировать поддержку США для Украины
07:48
Больше всего оккупанты атаковали на Авдеевском направлении − Генштаб
07:40
В Армении прекратили уголовное преследование экс-президента
07:17
Воздушные силы сбили 7 из 8 "Шахедов", которые атаковали Украину
07:10
Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне
Все новости...
Реклама: