У Росії призначили мера Краснодара "головою" окупованої Харківщини

Російські ЗМІ повідомляють, що мера Краснодара Андрія Алексєєнка призначено "головою" окупованої частини Харківської області.

Джерело: ТАСС з посиланням на указ "голови" Харківської ВДА

Деталі: У п'ятницю депутати російського Краснодара проголосували про дострокове припинення повноважень мера міста. Судячи з указу, ексмера призначили так званим "першим заступником голови військово-цивільної адміністрації Харківської області – головою ради міністрів Харківської області".

Алексєєнко заявив, що "Краснодарський край шефствує над Харківською областю".

Чому це важливо: За даними розвідки, восени Росія планує провести референдуми щодо входження захоплених українських територій до складу РФ. При цьому окупанти контролюють близько 30% Харківської області.