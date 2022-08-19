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У Росії призначили мера Краснодара "головою" окупованої Харківщини

"Українська правда"П'ятниця, 19 серпня 2022, 16:17
У Росії призначили мера Краснодара головою окупованої Харківщини
Андрій Алексєнко, РБК

Російські ЗМІ повідомляють, що мера Краснодара Андрія Алексєєнка призначено "головою" окупованої частини Харківської області.

Джерело: ТАСС з посиланням на указ "голови" Харківської ВДА

Деталі: У п'ятницю депутати російського Краснодара проголосували про дострокове припинення повноважень мера міста. Судячи з указу, ексмера призначили так званим "першим заступником голови військово-цивільної адміністрації Харківської області – головою ради міністрів Харківської області".

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Алексєєнко заявив, що "Краснодарський край шефствує над Харківською областю".

Чому це важливо: За даними розвідки, восени Росія планує провести референдуми щодо входження захоплених українських територій до складу РФ. При цьому окупанти контролюють близько 30% Харківської області.

Теми: РосіяХарківська областьокупація
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