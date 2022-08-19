В России назначили мэра Краснодара "главой" оккупированной Харьковщины

Российские СМИ сообщают, что мэр Краснодара Андрей Алексеенко назначен "главой" оккупированной части Харьковской области.

Источник: ТАСС со ссылкой на указ "главы" Харьковской ВГА

Детали: В пятницу депутаты российского Краснодара проголосовали о досрочном прекращении полномочий мэра города.

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Судя по указу, экс-мэра назначили так называемым "первым заместителем главы военно-гражданской администрации Харьковской области – главой совета министров Харьковской области".

Алексеенко заявил, что "Краснодарский край шефствует над Харьковской областью".

Почему это важно: По данным разведки, осенью Россия планирует провести референдумы о вхождении захваченных украинских территорий в состав РФ. При этом оккупанты контролирует около 30% Харьковской области.