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В России назначили мэра Краснодара "главой" оккупированной Харьковщины

"Украинская правда"Пятница, 19 августа 2022, 16:17
Андрій Алексєнко, РБК

Российские СМИ сообщают, что мэр Краснодара Андрей Алексеенко назначен "главой" оккупированной части Харьковской области.

Источник: ТАСС со ссылкой на указ "главы" Харьковской ВГА

Детали: В пятницу депутаты российского Краснодара проголосовали о досрочном прекращении полномочий мэра города. 

Судя по указу, экс-мэра назначили так называемым "первым заместителем главы военно-гражданской администрации Харьковской области – главой совета министров Харьковской области".

Алексеенко заявил, что "Краснодарский край шефствует над Харьковской областью".

Почему это важно: По данным разведки, осенью Россия планирует провести референдумы о вхождении захваченных украинских территорий в состав РФ. При этом оккупанты контролирует около 30% Харьковской области.

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Темы: РосcияХарьковская областьоккупация
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