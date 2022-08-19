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Серед тюремників південних регіонів викрили агентів РФ

Катерина ТищенкоП'ятниця, 19 серпня 2022, 16:35
Серед тюремників південних регіонів викрили агентів РФ
фото СБУ

Служба безпеки України викрила агентів РФ у пенітенціарній системі південних регіонів України.

Джерело: СБУ

Деталі: Зловмисники передавали ворогу інформацію щодо співробітників пенітенціарних закладів, які не зрадили присязі і залишилися вірними Україні.

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СБУ встановила, що "зв’язковим" був "начальник відділу кадрів" незаконно створеного окупантами "управління федеральної служби виконання покарань по Херсонській області". Цю псевдопосаду колишній кадровик однієї з виправних колоній Херсонщини отримав за те, що добровільно пішов на співпрацю з окупантами.

Запитувану ворогом інформацію він отримував від чиновниці регіонального структурного підрозділу Державної кримінально-виконавчої служби України.

 
фото СБУ

Отримані відомості спецслужби РФ використовували з метою розвідувально-підривної діяльності проти України. У тому числі для чинення тиску на правоохоронців та їх близьких, можливого їх вербування та отримання відомостей службового характеру.

ВІДЕО ДНЯ

Спецслужба зафіксувала факт отримання зловмисницею грошових переказів від представників окупаційної влади. Призначення коштів встановлюється.

Теми: СБУколаборація
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