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Среди тюремщиков южных регионов разоблачили агентов РФ

Катерина ТищенкоПятница, 19 августа 2022, 16:35
Среди тюремщиков южных регионов разоблачили агентов РФ
фото СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила агентов РФ в пенитенциарной системе южных регионов Украины.

Источник: СБУ

Детали: Злоумышленники передавали врагу информацию о сотрудниках пенитенциарных заведений, которые не изменили присяге и остались верны Украине.

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СБУ установила, что "связным" был "начальник отдела кадров" незаконно созданного оккупантами "управления федеральной службы исполнения наказаний по Херсонской области". Эту псевдодолжность бывший кадровик одной из исправительных колоний Херсонской области получил за то, что добровольно пошел на сотрудничество с оккупантами.

Запрашиваемую врагом информацию он получал от чиновницы регионального структурного подразделения Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.

 
фото СБУ

Полученные сведения спецслужбы РФ использовали для разведывательно-подрывной деятельности против Украины. В том числе для давления на правоохранителей и их близких, возможной их вербовки и получения сведений служебного характера.

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Спецслужба зафиксировала факт получения злоумышленницей денежных переводов от представителей оккупационных властей. Назначение средств устанавливается.

Темы: СБУколлаборационизм
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