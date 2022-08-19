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Окупанти обстріляли Нікопольський район, дві людини отримали поранення

Олександр ШумілінП'ятниця, 19 серпня 2022, 16:34
Наслідки обстрілів. Фото Резніченка

Пообіді у п’ятницю російські війська обстріляли дві Нікопольський район Дніпропетровської області, в результаті чого отримали поранення двоє людей.

Джерело: повідомлення очільника Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка

Пряма мова: "15.40. Нова ворожа атака на Нікопольський район. П’ять снарядів з російської ствольної артилерії прилетіли у житлові квартали Марганця.

Попередньо, поранені двоє людей. Це 18-річна дівчина та 40-річний чоловік. Обоє у лікарні. У місті є руйнування будівель. Виведено з ладу лінію електропередач. Ударив ворог і по Мирівській громаді. Наслідки з’ясовуються".

Деталі: Об 14:35 в Нікопольській територіальній громаді оголосили загрозу артобстрілу.

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Теми: НікопольРосіявійнаобстріл
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