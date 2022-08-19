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Оккупанты обстреляли Никопольский район: два человека получили ранения

Александр ШумилиПятница, 19 августа 2022, 16:34
Последствия обстрелов. Фото Резниченко

После обеда в пятницу российские войска обстреляли два Никопольского района Днепропетровской области, в результате чего получили ранения два человека.

Источник: сообщение главы Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко

Прямая речь: "15.40. Новая вражеская атака на Никопольский район. Пять снарядов из российской ствольной артиллерии прилетели в жилые кварталы Марганца.

Предварительно ранены два человека. Это 18-летняя девушка и 40-летний мужчина. Оба в больнице. В городе есть разрушение построек. Выведена из строя линия электропередач. Ударил враг и по Мировской общине. Последствия выясняются".

Детали: В 14:35 в Никопольском территориальном общине объявили угрозу артобстрела.

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Темы: НикопольРосcиявойнаобстрел
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