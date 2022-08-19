Німеччина ігнорує запити України щодо збільшення постачання озброєнь – Welt

Протягом останніх десяти тижнів німецький уряд ігнорує прохання України щодо додаткового постачання озброєнь.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Die Welt.

Згідно з інформацією видання, з червня кілька разів на місяць через регулярні проміжки часу в Міністерстві оборони Німеччини відбувалися зустрічі на високому рівні, в яких також брала участь міністр Крістіне Ламбрехт. Українська сторона на них завжди просила збільшити поставки тих видів зброї, які Німеччина вже надала.

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А саме йдеться про Panzerhaubitze 2000, яких федеральний уряд наразі поставив десять, і ракетні системи залпового вогню Mars II, яких він поставив три одиниці. Крім того, Київ просив погодити експорт основних бойових танків і бронетранспортерів, запропонованих німецькою промисловістю. У квітні Україна отримала пропозиції від збройової групи Rheinmetall про закупівлю 100 бойових машин піхоти Marder і 88 основних бойових танків Leopard 1, включаючи навчання та боєприпаси, на загальну суму 268 мільйонів євро. За словами виробника, техніка буде "швидко доступною". Відповідна заявка на експорт була подана негайно, але канцлер не відреагував протягом останніх чотирьох місяців.

Минулого тижня з цими проханнями в особистій телефонній розмові з Ламбрехт виступив і міністр оборони України Олексій Резніков. Те саме зробив глава Офісу президента України Андрій Єрмак у телефонній розмові з зовнішньополітичним радником канцлера Єнсом Плетнером 4 серпня. На запит канцелярія Шольца заявила, що "в основному не може повідомляти" про конфіденційні обговорення.

"Всі наші запити завжди записувалися. Але поки що це не дало жодного ефекту", – розповіли виданню в українських урядових колах про зустрічі в Міноборони Німеччини.

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Під час переговорів Міністерство оборони навіть аргументувало свою відмову тим, що Бундесвер сам потребує техніки, що залишилася, оскільки Німеччина має виконувати зобов’язання перед Альянсом на східному фланзі НАТО.

З цим аргументом Шольц навесні вже відхилив поставку Україні важкого озброєння. На заяви української сторони про те, що бойові танки і БТР є технікою, яку пропонують німецькі виробники зброї, за українською інформацією, у німецькому уряді не реагували.

Міноборони Німеччини у відповідь на запит Die Welt повідомило, що міністерство "перебуває у контакті з українською стороною на багатьох рівнях" з метою надати Україні "найкращу підтримку у боротьбі з російським агресором", але не привело при цьому жодних конкретних деталей.

Нагадаємо, раніше цього тижня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Захід підтримує Україну зброєю, щоб вона могла захистити свій суверенітет і територіальну цілісність.