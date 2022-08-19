Германия игнорирует запросы Украины об увеличении поставок вооружений – Welt

В последние десять недель немецкое правительство игнорирует просьбы Украины относительно дополнительной поставки вооружений.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Die Welt.

Согласно информации издания, с июня несколько раз в месяц через регулярные промежутки времени в Министерстве обороны Германии проходили встречи на высоком уровне, в которых также принимала участие министр Кристине Ламбрехт. Украинская сторона всегда просила увеличить поставки тех видов оружия, которые Германия уже предоставила.

А именно речь идет о Panzerhaubitze 2000, которых федеральное правительство поставило десять, и ракетных системах залпового огня Mars II, которых поставили три единицы. Кроме того, Киев просил согласовать экспорт основных боевых танков и бронетранспортеров, предложенных германской промышленностью. В апреле Украина получила предложения от оружейной группы Rheinmetall о закупке 100 боевых машин пехоты Marder и 88 основных боевых танков Leopard 1, включая обучение и боеприпасы, на общую сумму 268 миллионов евро. По словам производителя, техника будет "быстро доступна". Соответствующая заявка на экспорт была подана немедленно, но канцлер не отреагировал за последние четыре месяца.

На прошлой неделе с этими просьбами в личном телефонном разговоре с Ламбрехт выступил и министр обороны Украины Алексей Резников. То же сделал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в телефонном разговоре с внешнеполитическим советником канцлера Йенсом Плетнером 4 августа. По запросу канцелярия Шольца заявила, что "в основном не может сообщать" о конфиденциальных обсуждениях.

"Все наши запросы всегда записывались. Но пока это не дало никакого эффекта", - рассказали в украинских правительственных кругах о встречах в Минобороны Германии.

В ходе переговоров Министерство обороны даже аргументировало свой отказ тем, что Бундесвер сам нуждается в оставшейся технике, поскольку Германия должна выполнять обязательства перед Альянсом на восточном фланге НАТО.

ВИДЕО ДНЯ

С этим аргументом Шольц уже отклонил поставку Украине тяжелого вооружения. На заявления украинской стороны о том, что боевые танки и БТР представляют собой технику, которую предлагают немецкие производители оружия, по украинской информации, в немецком правительстве не реагировали.

Минобороны Германии в ответ на запрос Die Welt сообщило, что министерство "находится в контакте с украинской стороной на многих уровнях" с целью оказать Украине "лучшую поддержку в борьбе с российским агрессором", но не привело при этом никаких конкретных деталей.

Напомним, ранее на этой неделе канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Запад поддерживает Украину оружием, чтобы она могла защитить свой суверенитет и территориальную целостность.