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Генсек ООН уперше відвідав Одесу

"Європейська правда"П'ятниця, 19 серпня 2022, 17:08

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш відвідав Одесу з візитом.

Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, передає "Європейська правда", з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Вперше в історії генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш завітав до Одеси", - заявив він.

Гутерреш прибув до Одеського порту, де у п'ятницю триватимуть переговори з президентами України і Туреччини Володимиром Зеленським та Реджепом Таїпом Ердоганом щодо "зернових коридорів" для експорту української агропродукції.

Гутерреш прибув до Одеси з міністром інфраструктури України Олександром Кубраковим.

Генсек ООН наголосив на важливості забезпечення доступу і до української, і до російської продукції. "Усі ми маємо забезпечити доступ до українських і російських продуктів. Це не легко, але жодна ініціатива не є легкою. Це домовленість між двома сторонами, які зараз у війні. Це безпрецедентно, але є ще куди рухатися на багатьох фронтах. Отримання більше продовольства та добрив від України та Росії важливе для ринків товарів і цін", - зазначив він.

Гутерреш також висловив жаль, що значні потужності порту Одеси не використовують повністю. "Я сподіваюся, що скоро зможу повернутися і побачити, що всі термінали завантажені й що у місті вирує життя", - сказав він.

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За словами Кубракова, наразі у трьох портах Одеської області готові до завантаження десять суден. "Ми очікуємо, що зможемо отримати 40 заявок на захід до Одеського порту додаткових суден. Тому я радий відзвітувати, що ініціатива працює", - сказав він.

Гутерреш також прокоментував ситуацію на Запорізькій АЕС, заявивши, що "якби територія станції була демілітаризована, питання обстрілів та звинувачення в них російської та української сторін було вже врегульовано". "Електрика з електростанції є українською, вона потрібна українському народу, особливо під час зимового періоду, і цього потрібно дотримуватися", - додав він.

Як повідомлялося, 18 серпня Гутерреш відвідав Львів, де зустрівся із Зеленським та Ердоганом.  

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Теми: ООНОдесаУкраїна
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