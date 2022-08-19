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Генсек ООН впервые посетил Одессу

"Европейская правда"Пятница, 19 августа 2022, 17:08

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посетил Одессу с визитом.

Об этом сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, передает "Европейская правда", со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Впервые в истории генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посетил Одессу", - заявил он.

Гутерриш прибыл в Одесский порт, где в пятницу будут продолжаться переговоры с президентами Украины и Турции Владимиром Зеленским и Реджепом Тайипом Эрдоганом по поводу "зерновых коридоров" для экспорта украинской агропродукции.

Гутерриш прибыл в Одессу с министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым.

Генсек ООН отметил важность обеспечения доступа и к украинской, и к российской продукции. "Все мы должны обеспечить доступ к украинским и российским продуктам. Это не легко, но ни одна инициатива не является легкой. Это договоренность между двумя сторонами в войне. Это беспрецедентно, но есть еще куда двигаться по многим фронтам. Получить больше продовольствия и удобрений от Украины и России важно для рынков товаров и цен", - отметил он.

Гутерриш также выразил сожаление, что значительные мощности порта Одессы не используются полностью. "Я надеюсь, что скоро смогу вернуться и увидеть, что все терминалы загружены и что в городе бурлит жизнь", - сказал он.

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По словам Кубракова, в трех портах Одесской области готовы к загрузке десять судов. "Мы ожидаем, что сможем получить 40 заявок на заход в Одесский порт дополнительных судов. Поэтому я рад отчитаться, что инициатива работает", - сказал он.

Гутерриш также прокомментировал ситуацию на Запорожской АЭС, заявив, что "если бы территория станции была демилитаризована, вопрос обстрелов и обвинения в них российской и украинской сторон уже был бы урегулирован". "Электричество с электростанции является украинским, оно нужно украинскому народу, особенно во время зимнего периода, и это нужно соблюдать", - добавил он.

Как сообщалось, 18 августа Гутерриш посетил Львов, где встретился с Зеленским и Эрдоганом.

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Темы: ООНОдессаУкраина
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