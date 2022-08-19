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Макрон подзвонив Путіну після майже тримісячної перерви

"Європейська правда"П'ятниця, 19 серпня 2022, 17:37
Макрон подзвонив Путіну після майже тримісячної перерви
Еммануель Макрон, фото Getty Images

Президент Франції Еммануель Макрон вперше за тривалий період зателефонував російському колезі Владіміру Путіну.

Про дзвінок поки повідомила тільки російська сторона, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Интерфакс".

Макрон і Путін, зокрема поговорили про ситуацію довкола окупованої російськими військами Запорізької АЕС.

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"Президенти наголосили на важливості якнайшвидшого спрямування на АЕС місії МАГАТЕ, яка б змогла на місці оцінити реальну обстановку. З російської сторони підтверджено готовність надати інспекторам Агентства необхідне сприяння" – заявили в Кремлі.

При цьому раніше постпред Росії при міжнародних організаціях у Відні Михаїл Ульянов заявив, що організувати місію Міжнародного агентства з атомної енергії на окуповану Росією Запорізьку АЕС можливо було би на початку вересня, але натякнув, що РФ погодиться на це лише на своїх умовах.

Крім того, під час розмови піднімалося питання допуску представників ООН і Міжнародного Комітету Червоного Хреста на місце трагедії в Оленівці.

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Також Макрон і Путін говорили про реалізацію домовленостей щодо "зернових коридорів".

Варто зазначити, що востаннє двоє президентів розмовляли 28 травня. Вони розділили лінію з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, і основною темою розмови була доля українських військових, взятих у полон російськими загарбниками.

До цього Макрон і Путін розмовляли по телефону на початку травня, у березні та п’ять разів протягом лютого, коли зростала напруга через можливе вторгнення Росії в Україну.

Через часті дзвінки Путіну Макрона неодноразово критикували.

На початку серпня у Кремлі заявили, що РФ розглядає Францію як недружню державу і дискусії між двома лідерами "непотрібні".

Теми: ПутінМакрон
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