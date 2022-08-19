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Макрон позвонил Путину после почти трехмесячного перерыва

"Европейская правда"Пятница, 19 августа 2022, 17:37
Эммануэль Макрон, фото Getty Images

Президент Франции Эммануэль Макрон впервые за длительный период позвонил по телефону российскому коллеге Владимиру Путину.

О звонке пока сообщила только российская сторона, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс".

Макрон и Путин, в частности, поговорили о ситуации вокруг оккупированной российскими войсками Запорожской АЭС.

"Президенты отметили важность скорейшего направления на АЭС миссии МАГАТЭ, которая смогла бы на месте оценить реальную обстановку. С российской стороны подтверждена готовность оказать инспекторам Агентства необходимое содействие", – заявили в Кремле.

При этом ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что организовать миссию Международного агентства по атомной энергии на оккупированную Россией Запорожскую АЭС можно было бы в начале сентября, но намекнул, что РФ согласится на это только на своих условиях.

Кроме того, во время разговора поднимался вопрос допуска представителей ООН и Международного Комитета Красного Креста на место трагедии в Еленовке.

Также Макрон и Путин говорили о реализации договоренностей по "зерновым коридорам".

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Стоит отметить, что последний раз два президента разговаривали 28 мая. Они разделили линию с канцлером Германии Олафом Шольцем, и основной темой разговора была судьба украинских военных, взятых в плен российскими захватчиками.

До этого Макрон и Путин разговаривали по телефону в начале мая, в марте и пять раз в течение февраля, когда росло напряжение из-за возможного вторжения России в Украину.

Из-за частых звонков Путину Макрона неоднократно критиковали.

В начале августа в Кремле заявили, что РФ рассматривает Францию как недружественное государство и дискуссии между двумя лидерами "не нужны".

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Темы: ПутинМакрон
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