Кабмін продовжив карантин в Україні до кінця року

Кабінет міністрів подовжив режим надзвичайної ситуації і карантин в Україні до 31 грудня 2022 року.

Джерело: представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram

Дослівно: "Продовжено режим надзвичайної ситуації до 31 грудня 2022 р. для єдиної державної системи цивільного захисту на всій території України шляхом внесення змін до розпорядження КМУ від 25.03.2020 № 338 "Про переведення єдиної державної системи цивільного захисту у режим надзвичайної ситуації". Продовжено карантин до 31 грудня 2022 р. на всій території України".

Що було раніше:

У травні Кабмін продовжив карантин у нашій країні до 31 серпня 2022 року.

У липні Всесвітня організація охорони здоров’я закликала країни світу відновити карантинні обмеження проти COVID-19, як-от масковий режим та тестування.