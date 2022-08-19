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Кабмін продовжив карантин в Україні до кінця року

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 19 серпня 2022, 17:59
Кабмін продовжив карантин в Україні до кінця року
Фото: Кабмін

Кабінет міністрів подовжив режим надзвичайної ситуації і карантин в Україні до 31 грудня 2022 року.

Джерело: представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram

Дослівно: "Продовжено режим надзвичайної ситуації до 31 грудня 2022 р. для єдиної державної системи цивільного захисту на всій території України шляхом внесення змін до розпорядження КМУ від 25.03.2020 № 338 "Про переведення єдиної державної системи цивільного захисту у режим надзвичайної ситуації". Продовжено карантин до 31 грудня 2022 р. на всій території України".

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Що було раніше:

  • У травні Кабмін продовжив карантин у нашій країні до 31 серпня 2022 року.
  • У липні Всесвітня організація охорони здоров’я закликала країни світу відновити карантинні обмеження проти COVID-19, як-от масковий режим та тестування.

Теми: карантинУкраїна
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