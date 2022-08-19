Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Кабмін продовжив карантин в Україні до кінця року

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 19 серпня 2022, 17:59
Фото: Кабмін

Кабінет міністрів подовжив режим надзвичайної ситуації і карантин в Україні до 31 грудня 2022 року.

Джерело: представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram

Дослівно: "Продовжено режим надзвичайної ситуації до 31 грудня 2022 р. для єдиної державної системи цивільного захисту на всій території України шляхом внесення змін до розпорядження КМУ від 25.03.2020 № 338 "Про переведення єдиної державної системи цивільного захисту у режим надзвичайної ситуації". Продовжено карантин до 31 грудня 2022 р. на всій території України".

Що було раніше:

  • У травні Кабмін продовжив карантин у нашій країні до 31 серпня 2022 року.
  • У липні Всесвітня організація охорони здоров’я закликала країни світу відновити карантинні обмеження проти COVID-19, як-от масковий режим та тестування.

ВІДЕО ДНЯ
Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: карантинУкраїна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

ISW повідомив, де Росія збирається розгортати свої "добровольчі підрозділи"

Українська авіація завдала 11 ударів по позиціях ворога – командування "Південь"

Безпілотники, протитанкові ракети і снаряди для HIMARS: США оголосили новий пакет допомоги

На порядку денному демілітаризація Криму з його подальшою деокупацією – секретар РНБО

Росія готувала щонайменше два маріонеткові "уряди" для України – WP

Макрон подзвонив Путіну після майже тримісячної перерви

Усі новини...
карантин
Коронавірус нікуди не зник: ВООЗ закликає країни повернути масковий режим
Перед контактом із Путіним люди сидять на карантині й здають аналізи на глисти – ЗМІ
Німеччина зняла всі коронавірусні обмеження на в’їзд
Останні новини
08:12
На Донеччині 7 загиблих цивільних за добу
07:47
фотоДніпропетровщина: ворог обстріляв два райони, пошкоджені лінії електропередач і газогін
07:18
На 4 напрямках ЗСУ змусили ворога відступити – зведення
06:38
відеоУ Мелітополі пролунали потужні вибухи – мер
06:30
Пройшла фільтрацію, але окупанти передумали. Історія 22-річної маріупольчанки, яку забрали у полон
06:20
У Чорногорії парламент оголосив уряду вотум недовіри
05:22
США допомагатимуть Україні "стільки, скільки буде потрібно" – Блінкен
04:24
ISW повідомив, де Росія збирається розгортати свої "добровольчі підрозділи"
03:24
Росіяни ракетами вдарили по об'єктах критичної інфраструктури Харкова
03:07
Мер: У Миколаєві – потужні вибухи
Усі новини...