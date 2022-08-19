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Кабмин продлил карантин в Украине до конца года

Станислав ПогориловПятница, 19 августа 2022, 17:59
Кабмин продлил карантин в Украине до конца года
Фото: Кабмин

Кабинет министров продлил режим чрезвычайной ситуации и карантин в Украине до 31 декабря 2022 года.

Источник: представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram

Дословно: "Продлен режим чрезвычайной ситуации до 31 декабря 2022 г. для единой государственной системы гражданской защиты на всей территории Украины путем внесения изменений в распоряжение КМУ от 25.03.2020 № 338 "О переводе единой государственной системы гражданской защиты в режим чрезвычайной ситуации". Продлен карантин до 31 декабря 2022 г. по всей территории Украины".

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Что предшествовало:

  • В мае Кабмин продлил карантин в нашей стране до 31 августа 2022 года.
  • В июле Всемирная организация здравоохранения призвала страны мира восстановить карантинные ограничения против COVID-19, например, масочный режим и тестирование.

Темы: карантинУкраина
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