Кабмин продлил карантин в Украине до конца года

Кабинет министров продлил режим чрезвычайной ситуации и карантин в Украине до 31 декабря 2022 года.

Источник: представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram

Дословно: "Продлен режим чрезвычайной ситуации до 31 декабря 2022 г. для единой государственной системы гражданской защиты на всей территории Украины путем внесения изменений в распоряжение КМУ от 25.03.2020 № 338 "О переводе единой государственной системы гражданской защиты в режим чрезвычайной ситуации". Продлен карантин до 31 декабря 2022 г. по всей территории Украины".

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