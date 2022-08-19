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Київське метро на 4 дні змінить час роботи

"Українська правда"П'ятниця, 19 серпня 2022, 18:12
Київське метро на 4 дні змінить час роботи
Фото: Київметрополітен

Київське метро з 21 по 24 серпня скоротить години роботи і працюватиме з 6:00 до 21:00.

Джерело: повідомлення Київського метро

Дослівно: "З 21 по 24 серпня (чотири дні) Київський метрополітен працюватиме для перевезень пасажирів з 6:00 до 21:00. Просимо планувати свої маршрути з урахуванням роботи підземки".

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Деталі: У метрополітені нагадали, що підземні станції працюють під час комендантської години (з 23:00 до 5:00) на час повітряної тривоги. При вході в метрополітен, як укриття, обов’язково мати документ-посвідчення особи.

Зараз метро у Києві працює до 22:00.

Теми: метроКиїв
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