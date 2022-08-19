Киевское метро на 4 дня сменит время работы

Киевское метро с 21 по 24 августа сократит часы работы и будет работать с 6:00 до 21:00.

Источник: сообщение Киевского метро

Дословно: "С 21 по 24 августа (четыре дня) Киевский метрополитен будет работать для перевозок пассажиров с 6:00 до 21:00. Просим планировать свои маршруты с учетом работы подземки.

Детали: В метрополитене напомнили, что подземные станции работают во время комендантского часа (с 23:00 до 5:00) во время воздушной тревоги. При входе в метрополитен, как укрытие, обязательно иметь документ-удостоверение личности.

Сейчас метро в Киеве работает до 22:00.