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Киевское метро на 4 дня сменит время работы

"Украинская правда"Пятница, 19 августа 2022, 18:12
Фото: Киевметрополитен

Киевское метро с 21 по 24 августа сократит часы работы и будет работать с 6:00 до 21:00.

Источник: сообщение Киевского метро

Дословно: "С 21 по 24 августа (четыре дня) Киевский метрополитен будет работать для перевозок пассажиров с 6:00 до 21:00. Просим планировать свои маршруты с учетом работы подземки.

Детали: В метрополитене напомнили, что подземные станции работают во время комендантского часа (с 23:00 до 5:00) во время воздушной тревоги. При входе в метрополитен, как укрытие, обязательно иметь документ-удостоверение личности.

Сейчас метро в Киеве работает до 22:00.

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Темы: метроКиев
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