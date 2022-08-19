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У Макрона заявили, що Путін погодився на спрямування місії МАГАТЕ на ЗАЕС

"Європейська правда"П'ятниця, 19 серпня 2022, 18:38
У Макрона заявили, що Путін погодився на спрямування місії МАГАТЕ на ЗАЕС
Емманюель Макрон і Володимир Путін, фото Getty Images

Єлисейський палац випустив власну заяву після розмови президента Франції Еммануеля Макрона з російським президентом Владіміром Путіним.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Президент вкотре підкреслив стурбованість ризиками, які створює ситуація на Запорізькій АЕС для ядерної безпеки, та підтримав якнайшвидше направлення на місце місії експертів МАГАТЕ за умов, погоджених Україною та ООН. Президент Російської Федерації повідомив президенту Франції про свою згоду на розміщення цієї місії та зазначені методи", - повідомили в Єлисейському палаці.

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Повідомляється, що президенти знову поговорять один з одним на цю тему найближчими днями після обговорень між технічними групами.

При цьому раніше постпред Росії при міжнародних організаціях у Відні Михаїл Ульянов заявив, що організувати місію Міжнародного агентства з атомної енергії на окуповану Росією Запорізьку АЕС можливо було би на початку вересня, але натякнув, що РФ погодиться на це лише на своїх умовах.

Як повідомлялося, президент Франції Еммануель Макрон вперше за тривалий період зателефонував російському колезі Владіміру Путіну.

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Теми: МакронПутін
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