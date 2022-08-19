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У Макрона заявили, что Путин согласился на направление миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

"Европейская правда"Пятница, 19 августа 2022, 18:38
У Макрона заявили, что Путин согласился на направление миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
Эмманюэль Макрон и Владимир Путин, фото Getty Images

Елисейский дворец выпустил собственное заявление после разговора президента Франции Эммануэля Макрона с российским президентом Владимиром Путиным.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Президент в очередной раз подчеркнул обеспокоенность рисками, которые создает ситуация на Запорожской АЭС для ядерной безопасности, и поддержал скорейшее направление на место миссии экспертов МАГАТЭ на условиях, согласованных Украиной и ООН. Президент Российской Федерации сообщил президенту Франции о своем согласии на размещение этой миссии и указанные методы", – сообщили в Елисейском дворце.

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Сообщается, что президенты снова поговорят друг с другом на эту тему в ближайшие дни после обсуждений между техническими группами.

При этом ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что организовать миссию Международного агентства по атомной энергии на оккупированную Россией Запорожскую АЭС можно было бы в начале сентября, но намекнул, что РФ согласится на это только на своих условиях.

Как сообщалось, президент Франции Эммануэль Макрон впервые за длительный период позвонил по телефону российскому коллеге Владимиру Путину.

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Темы: МакронПутин
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