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На Сумщині від підриву на міні загинув місцевий депутат

Катерина ТищенкоП'ятниця, 19 серпня 2022, 19:00
Іван Дейнека, фото з Telegram Живицького

На Сумщині внаслідок підриву на міні загинув власник аграрної компанії та депутат селищної ради Іван Дейнека.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram

Дослівно: "Сьогодні близько 16 години у Краснопільській громаді сталася трагічна подія.

Дорогою їхав вантажний автомобіль ЗІЛ. Він розминався із зустрічною автівкою та з'їхав на обочину з дороги, проігнорував попереджувальні таблички "обережно міни".

Вантажівка вибухнула, водій загинув на місці".

Деталі: За кермом був Дейнека Іван Григорович, мешканець Краснопілля, місцевий фермер – власник аграрної компанії та депутат селищної ради. Він також був головою асоціації фермерів та приватних землевласників Сумської області.

Живицький уточнив, що Дейнека перебував в машині сам, перевозив зібраний урожай.

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Теми: Сумська областьмінування
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