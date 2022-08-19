На Сумщині від підриву на міні загинув місцевий депутат
На Сумщині внаслідок підриву на міні загинув власник аграрної компанії та депутат селищної ради Іван Дейнека.
Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram
Дослівно: "Сьогодні близько 16 години у Краснопільській громаді сталася трагічна подія.
Дорогою їхав вантажний автомобіль ЗІЛ. Він розминався із зустрічною автівкою та з'їхав на обочину з дороги, проігнорував попереджувальні таблички "обережно міни".
Вантажівка вибухнула, водій загинув на місці".
Деталі: За кермом був Дейнека Іван Григорович, мешканець Краснопілля, місцевий фермер – власник аграрної компанії та депутат селищної ради. Він також був головою асоціації фермерів та приватних землевласників Сумської області.
Живицький уточнив, що Дейнека перебував в машині сам, перевозив зібраний урожай.