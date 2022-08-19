Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Сумской области от подрыва на мине погиб местный депутат

Катерина ТищенкоПятница, 19 августа 2022, 19:00
В Сумской области от подрыва на мине погиб местный депутат
Иван Дейнека, фото из Telegram Живицкого

В Сумской области в результате подрыва на мине погиб владелец аграрной компании и депутат поселкового совета Иван Дейнека.

Источник: глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram

Дословно: "Сегодня около 16 часов в Краснопольской общине произошло трагическое событие.

Реклама:

По дороге ехал грузовой автомобиль ЗИЛ. Он разминался со встречным автомобилем и съехал на обочину с дороги, проигнорировал предупредительные таблички "Осторожно, мины".

Грузовик взорвался, водитель погиб на месте".

Детали: За рулем находился Дейнека Иван Григорьевич, житель Краснополья, местный фермер – владелец аграрной компании и депутат поселкового совета. Он также являлся председателем ассоциации фермеров и частных землевладельцев Сумской области.

ВИДЕО ДНЯ

Живицкий уточнил, что Дейнека находился в машине один, перевозил собранный урожай.

Темы: Сумская областьминирование
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

Все новости...
Сумская область
Враг бил по Сумщине, сбросил 11 мин
На Сумщине в результате обстрела пострадали три человека
Россияне атаковали Сумскую область НАР, сбрасывали мины
Последние новости
09:01
Власти немецкого города блокируют планы расширения производства оружия, необходимого Украине
08:51
Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia
08:50
Посол Украины в Японии Корсунский: Водитель мусоровоза привез нам 10 тысяч иен с надписью "Не сдавайтесь России"
08:47
На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров
08:04
Силы обороны уничтожили 920 оккупантов и 27 танков за сутки
08:02
В Германии говорят, что Европа не сможет компенсировать поддержку США для Украины
07:48
Больше всего оккупанты атаковали на Авдеевском направлении − Генштаб
07:40
В Армении прекратили уголовное преследование экс-президента
07:17
Воздушные силы сбили 7 из 8 "Шахедов", которые атаковали Украину
07:10
Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне
Все новости...
Реклама: