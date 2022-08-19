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У Швеції в торговому центрі сталася стрілянина, повідомляється про поранених

"Європейська правда"П'ятниця, 19 серпня 2022, 19:25

Поліція Швеції повідомила про стрілянину у торговому центрі в місті Мальме.

Про це пише "Європейська правда" із посиланням на Expressen.

"У торговому центрі Emporia в Мальме сталася стрілянина. На місці перебуває поліція, місце події оточене", - пише поліція на своєму сайті.

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За словами свідків з торгового центру, невідомий чоловік раптово почав стріляти по людях.

За неофіційними даними, нібито двоє людей отримали поранення і поліцейські увійшли в торговий центр зі зброєю в руках.

Рух поїздів поблизу торгового центру було припинено через поліцейську операцію.

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Emporia — один із найбільших торгових центрів у Скандинавії. Він розташований неподалік міського стадіону та залізничної станції.

Теми: Швеція
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