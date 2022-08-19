Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Швеции в торговом центре произошла стрельба, сообщается о раненых

"Европейская правда"Пятница, 19 августа 2022, 19:25

Полиция Швеции сообщила о стрельбе в торговом центре в Мальме.

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на Expressen.

"В торговом центре Emporia в Мальме произошла стрельба. На месте находится полиция, место происшествия оцеплено", - пишет полиция на своем сайте.

Реклама:

По словам свидетелей из торгового центра, неизвестный мужчина внезапно начал стрелять по людям.

По неофициальным данным, якобы два человека получили ранения и полицейские вошли в торговый центр с оружием в руках.

Движение поездов вблизи торгового центра было приостановлено из-за полицейской операции.

ВИДЕО ДНЯ

Emporia – один из крупнейших торговых центров в Скандинавии. Он расположен недалеко от городского стадиона и железнодорожной станции.

Темы: Швеция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

Все новости...
Швеция
Оппозиция призывает власти Швеции передать Украине истребители Gripen
Шведская сеть магазинов одежды H&M объявила дату возобновления работы в Украине
Швеция не может поделиться с Украиной истребителями Gripen – премьер
Последние новости
09:01
Власти немецкого города блокируют планы расширения производства оружия, необходимого Украине
08:51
Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia
08:50
Посол Украины в Японии Корсунский: Водитель мусоровоза привез нам 10 тысяч иен с надписью "Не сдавайтесь России"
08:47
На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров
08:04
Силы обороны уничтожили 920 оккупантов и 27 танков за сутки
08:02
В Германии говорят, что Европа не сможет компенсировать поддержку США для Украины
07:48
Больше всего оккупанты атаковали на Авдеевском направлении − Генштаб
07:40
В Армении прекратили уголовное преследование экс-президента
07:17
Воздушные силы сбили 7 из 8 "Шахедов", которые атаковали Украину
07:10
Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне
Все новости...
Реклама: