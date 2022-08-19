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В Швеции в торговом центре произошла стрельба, сообщается о раненых

"Европейская правда"Пятница, 19 августа 2022, 19:25

Полиция Швеции сообщила о стрельбе в торговом центре в Мальме.

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на Expressen.

"В торговом центре Emporia в Мальме произошла стрельба. На месте находится полиция, место происшествия оцеплено", - пишет полиция на своем сайте.

По словам свидетелей из торгового центра, неизвестный мужчина внезапно начал стрелять по людям.

По неофициальным данным, якобы два человека получили ранения и полицейские вошли в торговый центр с оружием в руках.

Движение поездов вблизи торгового центра было приостановлено из-за полицейской операции.

Emporia – один из крупнейших торговых центров в Скандинавии. Он расположен недалеко от городского стадиона и железнодорожной станции.

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Темы: Швеция
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