В Швеции в торговом центре произошла стрельба, сообщается о раненых
Пятница, 19 августа 2022, 19:25
Полиция Швеции сообщила о стрельбе в торговом центре в Мальме.
Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на Expressen.
"В торговом центре Emporia в Мальме произошла стрельба. На месте находится полиция, место происшествия оцеплено", - пишет полиция на своем сайте.
По словам свидетелей из торгового центра, неизвестный мужчина внезапно начал стрелять по людям.
По неофициальным данным, якобы два человека получили ранения и полицейские вошли в торговый центр с оружием в руках.
Движение поездов вблизи торгового центра было приостановлено из-за полицейской операции.
Emporia – один из крупнейших торговых центров в Скандинавии. Он расположен недалеко от городского стадиона и железнодорожной станции.
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