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Кіпр та Греція виступають проти заборони видачі віз росіянам

"Європейська правда"П'ятниця, 19 серпня 2022, 19:53
Кіпр та Греція виступають проти заборони видачі віз росіянам
Курорт Кіпру, фото AFP via Getty Images

Кіпр та Греція виступають проти заборони на видачу віз для російських туристів, які бажають відвідати ЄС.

Про це пише Politico, повідомляє "Європейська правда".

"Це було б неправильним рішенням. Ми віримо в контакти між людьми, і навіть громадянам Туреччини кіпрська влада видає візи, тому ми не вважаємо, що цей захід має застосовуватися до росіян", — заявив генеральний секретар Міністерства закордонних справ Кіпру Корнеліос Корнеліу.

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Кіпр, де мешкає велика російськомовна діаспора, підтримує аналогічну позицію Берліна, висловлену канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Більшість російськомовних жителів Кіпру, близько 50 000 осіб, мешкають у Лімассолі, місті з населенням 237 000 осіб на південному узбережжі. Росіяни становили 25% від загальної кількості туристів, що прибувають на острів до війни.

За словами представників уряду Греції, країна також не розглядає можливості зміни статусу російських віз.

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Північна Греція є улюбленим місцем відпочинку російських туристів, зазвичай влітку. У липні в країні спостерігався вражаючий стрибок на 177% числа повітряних транспортів, що прибувають з Туреччини, порівняно з 2019 роком, який став рекордним туристичним роком для Греції.

Греція також повідомила про значне збільшення на 257% числа тих, хто прибуває з Сербії за той же період.

Чиновники зазначають, що багато з прибулих — громадяни Росії, які їдуть до Греції на відпочинок, оскільки сербські туристи зазвичай приїжджають до Греції машиною, а турки — на кораблі. Однак конкретних даних щодо національностей поки що немає.

Нагадаємо, міністри закордонних справ Євросоюзу на зустрічі 31 серпня обговорять візові обмеження для росіян на тлі війни в Україні. 

Естонія з 18 серпня припинила пропускати російських громадян з шенгенськими візами, які видала країна.

Раніше Фінляндія вирішила з вересня скоротити видачу віз росіянам на 90%.

Теми: КіпрГреціяРосіявізи
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