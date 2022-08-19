Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Кипр и Греция выступают против запрета выдачи виз россиянам

"Европейская правда"Пятница, 19 августа 2022, 19:53
Кипр и Греция выступают против запрета выдачи виз россиянам
Курорт Кипра, фото AFP via Getty Images

Кипр и Греция выступили против запрета на выдачу виз для российских туристов, желающих посетить ЕС.

Об этом пишет Politico, сообщает "Европейская правда".

"Это было бы неверным решением. Мы верим в контакты между людьми, и даже гражданам Турции кипрские власти выдают визы, поэтому мы не считаем, что эта мера должна применяться к россиянам", — заявил генеральный секретарь министерства иностранных дел Кипра Корнелиос Корнелиу.

Реклама:

Кипр, где проживает большая русскоязычная диаспора, поддерживает аналогичную позицию Берлина, высказанную канцлером Германии Олафом Шольцем.

Большинство русскоязычных жителей Кипра, около 50 000 человек, живут в Лимассоле, городе с населением 237 000 человек на южном побережье. Русские составляли 25% от общего числа туристов, прибывающих на остров до войны.

По словам представителей правительства Греции, страна также не рассматривает возможность изменения статуса российских виз.

ВИДЕО ДНЯ

Северная Греция является любимым местом отдыха российских туристов, традиционно летом. В июле в стране наблюдался впечатляющий скачок на 177% числа прибывающих воздушным транспортом из Турции по сравнению с 2019 годом, который стал рекордным туристическим годом для Греции.

Греция также сообщила о значительном увеличении на 257% числа прибывающих из Сербии за тот же период.

Чиновники отмечают, что многие из них — граждане России, едущие в Грецию на отдых, поскольку сербские туристы обычно приезжают в Грецию на машине, а турки — на корабле. Однако конкретных данных по национальностям пока нет.

Напомним, министры иностранных дел Евросоюза на встрече 31 августа обсудят визовые ограничения для россиян на фоне войны в Украине.

Эстония с 18 августа перестала пропускать российских граждан с шенгенскими визами, которые выдала страна.

Ранее Финляндия решила с сентября сократить выдачу виз россиянам на 90%.

Темы: КипрГрецияРосcиявизы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

Все новости...
Кипр
Россия будет предоставлять консульские услуги на непризнанном Северном Кипре
Еще одного "слугу" нашли за границей: на острове в Средиземном море
Кипр обещает "нулевую толерантность" к нарушениям санкций против РФ, но не помощь Украине оружием
Последние новости
09:01
Власти немецкого города блокируют планы расширения производства оружия, необходимого Украине
08:51
Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia
08:50
Посол Украины в Японии Корсунский: Водитель мусоровоза привез нам 10 тысяч иен с надписью "Не сдавайтесь России"
08:47
На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров
08:04
Силы обороны уничтожили 920 оккупантов и 27 танков за сутки
08:02
В Германии говорят, что Европа не сможет компенсировать поддержку США для Украины
07:48
Больше всего оккупанты атаковали на Авдеевском направлении − Генштаб
07:40
В Армении прекратили уголовное преследование экс-президента
07:17
Воздушные силы сбили 7 из 8 "Шахедов", которые атаковали Украину
07:10
Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне
Все новости...
Реклама: