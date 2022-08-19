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Молитва, виставка і флешмоби: уряд затвердив план до Дня незалежності

Катерина ТищенкоП'ятниця, 19 серпня 2022, 20:28
Молитва, виставка і флешмоби: уряд затвердив план до Дня незалежності
ФОТО: ЕЛЬДАР САРАХМАН

24 серпня, у 31-у річницю незалежності України, планується спільна молитва священиків усіх церков, виставка знищеної російської військової техніки та низка інших заходів.

Джерело: Міністерство культури та інформаційної політики

Деталі: У п’ятницю уряд затвердив перелік заходів з відзначення 31-ї річниці незалежності України.

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Дослівно: "24 серпня монумент "Батьківщина-мати" у Києві та інші знакові місця підсвітять кольорами державного прапора України, а у Національному заповіднику Софія Київська священики всіх церков молитимуться за Україну. На столичному Хрещатику відбудеться виставка знищеної російської військової техніки.

Пройде також низка інших акцій та флешмобів, спрямованих на єднання та підтримку українців.

Під час офіційних заходів хвилиною мовчання вшановуватимуть всіх загиблих у війні проти російських окупантів".

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Більше деталей: Крім того, 23 серпня, у День державного прапора, в Києві та інших населених пунктах, закордонних дипломатичних установах, військових частинах проведуть офіційні урочисті церемонії підняття державного прапора України.

Теми: День НезалежностіакціїМінкультури
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