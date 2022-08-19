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Молитва, выставка и флешмобы: правительство утвердило план ко Дню независимости

Катерина ТищенкоПятница, 19 августа 2022, 20:28
ФОТО: ЭЛЬДАР САРАХМАН

24 августа, в 31-ю годовщину независимости Украины, планируется совместная молитва священников всех церквей, выставка уничтоженной российской военной техники и ряд других мероприятий.

Источник: Министерство культуры и информационной политики

Детали: В пятницу правительство утвердило перечень мер по празднованию 31-й годовщины независимости Украины.

Дословно: "24 августа монумент "Родина-мать" в Киеве и другие знаковые места подсветят цветами государственного флага Украины, а в Национальном заповеднике София Киевская священники всех церквей будут молиться за Украину. На столичном Крещатике пройдет выставка уничтоженной российской военной техники.

Пройдет также ряд других акций и флешмобов, направленных на единение и поддержку украинцев.

Во время официальных мер минутой молчания будут чествовать всех погибших в войне против российских оккупантов".

Больше деталей: Кроме того, 23 августа, в День государственного флага, в Киеве и других населенных пунктах, зарубежных дипломатических учреждениях, воинских частях проведут официальные торжественные церемонии поднятия государственного флага Украины.

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Темы: День НезависимостиакцииМинкультуры
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