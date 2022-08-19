Росія демонструє повну зневагу до безпеки українських ядерних об'єктів – США

Росія продемонструвала "повну зневагу" безпекою українських ядерних об'єктів та її дії навколо станції наразі є "верхом безвідповідальності".

Про це заявив високопосадовець Міністерства оборони США журналістам на брифінгу, пише "Європейська правда" з посиланням на CNN.

"Це ситуація, за якою уряд США та спільнота національної безпеки стежать дуже, дуже уважно. Ми дуже стурбовані військовими операціями на або поблизу будь-яких об’єктів ядерної енергетики України та дуже стурбовані будь-якими повідомленнями про пошкодження саме запорізьких ліній електропередачі", — сказав чиновник.

За словами представника Пентагону, США очікують, що Росія поверне Україні повний контроль над АЕС та виконає гарантії Міжнародного агентства з атомної енергії, а також надасть доступ до АЕС.

"Ми дуже чітко заявили, що бойові дії поблизу атомної електростанції небезпечні, безвідповідальні, і ми хочемо, щоб бойовики та Росія діяли з особливою обережністю і не робили дій, які можуть призвести до потенційного радіоактивного викиду", - додав він.

Нагадаємо, ситуація на Запорізькій АЕС була однією з ключових тем зустрічі президента Володимира Зеленського та генсека ООН Антоніу Гутерреша у Львові.

За словами Зеленського, вони погодили параметри можливої місії Міжнародного агентства з атомної енергії на окуповану станцію.

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При цьому раніше постпред Росії при міжнародних організаціях у Відні Михаїл Ульянов заявив, що організувати місію Міжнародного агентства з атомної енергії на окуповану Росією Запорізьку АЕС можливо було би на початку вересня, але натякнув, що РФ погодиться на це лише на своїх умовах.