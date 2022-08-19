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Россия демонстрирует полное пренебрежение к безопасности украинских ядерных объектов – США

"Европейская правда"Пятница, 19 августа 2022, 21:16

Россия продемонстрировала "полное пренебрежение" безопасностью украинских ядерных объектов и ее действия вокруг станции в настоящее время являются "верхом безответственности".

Об этом заявил высокопоставленный представитель Министерства обороны США журналистам на брифинге, пишет "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

"Это ситуация, за которой правительство США по всем направлениям и сообщество национальной безопасности следят очень, очень внимательно. Мы очень обеспокоены военными операциями на или вблизи любых объектов ядерной энергетики Украины и очень озабочены какими-либо сообщениями о повреждении именно запорожских линий электропередачи", — сказал чиновник.

По словам представителя Пентагона, США ожидают, что Россия вернет Украине полный контроль над АЭС и выполнит гарантии Международного агентства по атомной энергии, а также предоставит доступ к АЭС.

"Мы очень четко заявили, что боевые действия вблизи атомной электростанции опасны, безответственны, и мы хотим, чтобы боевики и Россия действовали с особой осторожностью и не предпринимали действий, которые могут привести к потенциальному радиоактивному выбросу", — добавил он.

Напомним, ситуация на Запорожской АЭС была одной из ключевых тем встречи президента Владимира Зеленского и генсека ООН Антониу Гутерриша во Львове. По словам Зеленского, они согласовали параметры возможной миссии Международного агентства по атомной энергии на оккупированную станцию.

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Темы: СШАЗАЭС
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