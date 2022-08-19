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Білий дім вважає, що Зеленський має взяти участь у G-20, якщо там буде Путін – Bloomberg

Мазуренко Альона П'ятниця, 19 серпня 2022, 21:53
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ, ФОТО ОП

Рада національної безпеки Білого дому вважає, що президент України Володимир Зеленський має взяти участь у саміті "Групи двадцяти" на Балі у листопаді, якщо там буде президент Росії Володимир Путін.

Джерело: Bloomberg

Дослівно: "Як публічно заявив сам президент Байден, він не думає, що президент Путін має бути присутнім на G-20, оскільки він веде війну проти України".

Деталі: Але якщо Путін візьме участь, США вважають, що Зеленський теж має взяти участь на саміті G20.

Президент Індонезії Джоко Відодо заявив у четвер, що він очікує, що Путін і голова КНР Сі Цзіньпін візьмуть участь у саміті, який відбудеться у листопаді.

США та їхні союзники наполягають на тому, щоб після російського вторгнення в Україну з Путіним поводилися як із вигнанцем, але такі країни, як Індонезія та Індія, відкинули цю ідею.

Байден ще не сказав, чи поїде він на Балі для участі у конференції, хоча офіційні особи США брали участь у зустрічах перед самітом лідерів. Байден і Сі також сказали своїм помічникам запланувати особисту зустріч, яка стане їхньою першою особистою бесідою з того часу, як Байден став президентом.

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У березні Байден заявив, що, на його думку, Росію слід виключити із G-20 через вторгнення в Україну, але визнав, що інші члени групи, включаючи Індонезію, можуть не погодитись. Чиновники Білого дому заявили, що приватно передали Індонезії своє бажання, щоб Росія не була присутня.

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Теми: ЗеленськийПутін
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