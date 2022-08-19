Белый дом считает, что Зеленский должен принять участие в G-20, если там будет Путин – Bloomberg

Совет национальной безопасности Белого дома считает, что президент Украины Владимир Зеленский должен принять участие в саммите "Группы двадцати" на Бали в ноябре, если там будет президент России Владимир Путин.

Источник: Bloomberg

Дословно: "Как публично заявил сам президент Байден, он не думает, что президент Путин должен присутствовать на G-20, поскольку он ведет войну против Украины".

Детали: Но если Путин действительно примет участие, США считают, что Зеленский тоже должен принять участие на саммит G20.

Президент Индонезии Джоко Видодо заявил в четверг, что он ожидает, что Путин и председатель КНР Си Цзиньпин примут участие в саммите, который состоится в ноябре.

США и их союзники настаивают на том, чтобы после российского вторжения в Украину с Путиным обращались как с изгоем, но такие страны, как Индонезия и Индия, отвергли эту идею.

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Байден еще не сказал, поедет ли он на Бали для участия в конференции, хотя официальные лица США участвовали во встречах перед саммитом лидеров. Байден и Си также сказали своим помощникам запланировать личную встречу, которая станет их первой личной беседой с тех пор, как Байден стал президентом.

В марте Байден заявил, что, по его мнению, Россию следует исключить из G-20 из-за вторжения в Украину, но признал, что другие члены группы, включая Индонезию, могут не согласиться. Чиновники Белого дома заявили, что в частном порядке передали Индонезии свое желание, чтобы Россия не присутствовала.