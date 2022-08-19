Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Белый дом считает, что Зеленский должен принять участие в G-20, если там будет Путин – Bloomberg

Алена МазуренкоПятница, 19 августа 2022, 21:53
Белый дом считает, что Зеленский должен принять участие в G-20, если там будет Путин – Bloomberg
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, ФОТО ОП

Совет национальной безопасности Белого дома считает, что президент Украины Владимир Зеленский должен принять участие в саммите "Группы двадцати" на Бали в ноябре, если там будет президент России Владимир Путин.

Источник: Bloomberg

Реклама:

Дословно: "Как публично заявил сам президент Байден, он не думает, что президент Путин должен присутствовать на G-20, поскольку он ведет войну против Украины".

Детали: Но если Путин действительно примет участие, США считают, что Зеленский тоже должен принять участие на саммит G20.

Президент Индонезии Джоко Видодо заявил в четверг, что он ожидает, что Путин и председатель КНР Си Цзиньпин примут участие в саммите, который состоится в ноябре.

ВИДЕО ДНЯ

США и их союзники настаивают на том, чтобы после российского вторжения в Украину с Путиным обращались как с изгоем, но такие страны, как Индонезия и Индия, отвергли эту идею.

Байден еще не сказал, поедет ли он на Бали для участия в конференции, хотя официальные лица США участвовали во встречах перед саммитом лидеров. Байден и Си также сказали своим помощникам запланировать личную встречу, которая станет их первой личной беседой с тех пор, как Байден стал президентом.

В марте Байден заявил, что, по его мнению, Россию следует исключить из G-20 из-за вторжения в Украину, но признал, что другие члены группы, включая Индонезию, могут не согласиться. Чиновники Белого дома заявили, что в частном порядке передали Индонезии свое желание, чтобы Россия не присутствовала.

Темы: ЗеленскийПутин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

Все новости...
Зеленский
Тысячи человек выехали за границу с помощью взяток, чиновники будут отвечать − Зеленский
Зеленский: Каждый чиновник должен чувствовать, какая Украина за ним стоит
Сенатор США после слов Зеленского призвал помочь Украине провести выборы
Последние новости
09:01
Власти немецкого города блокируют планы расширения производства оружия, необходимого Украине
08:51
Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia
08:50
Посол Украины в Японии Корсунский: Водитель мусоровоза привез нам 10 тысяч иен с надписью "Не сдавайтесь России"
08:47
На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров
08:04
Силы обороны уничтожили 920 оккупантов и 27 танков за сутки
08:02
В Германии говорят, что Европа не сможет компенсировать поддержку США для Украины
07:48
Больше всего оккупанты атаковали на Авдеевском направлении − Генштаб
07:40
В Армении прекратили уголовное преследование экс-президента
07:17
Воздушные силы сбили 7 из 8 "Шахедов", которые атаковали Украину
07:10
Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне
Все новости...
Реклама: