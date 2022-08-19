Генсек ООН після України прибув з незапланованим візитом до Молдови

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш 19 серпня прибув до Молдови з незапланованим візитом.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Гутерреш має зустрітися у Кишиневі із президенткою Молдови Маєю Санду.

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Представник генсека ООН Фархана Хака заявив, що візит Гутерреша до Кишинева не було заплановано заздалегідь. Генсек вирішив відвідати Молдову після візиту до України, де він зустрівся у Львові з президентами Володимиром Зеленським та Реджепом Тайіпом Ердоганом.

Після Львова Гутерреш відвідав Одесу, де відвідав порт, з якого відправляють українське зерно. Після Кишинева генсек ООН вирушить до Стамбула.

Нагадаємо, 18 серпня Зеленський провів у Львові двосторонню зустріч з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, а також зустрівся разом з ним з генсеком ООН Антоніу Гутеррешем.

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Зеленський розповів, що на зустрічі з генсеком ООН погодив з ним параметри можливої місії Міжнародного агентства з атомної енергії на окуповану Запорізьку АЕС.

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