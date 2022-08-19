Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Генсек ООН після України прибув з незапланованим візитом до Молдови

"Європейська правда"П'ятниця, 19 серпня 2022, 22:45

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш 19 серпня прибув до Молдови з незапланованим візитом.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Гутерреш має зустрітися у Кишиневі із президенткою Молдови Маєю Санду.

Реклама:

Представник генсека ООН Фархана Хака заявив, що візит Гутерреша до Кишинева не було заплановано заздалегідь. Генсек вирішив відвідати Молдову після візиту до України, де він зустрівся у Львові з президентами Володимиром Зеленським та Реджепом Тайіпом Ердоганом.

Після Львова Гутерреш відвідав Одесу, де відвідав порт, з якого відправляють українське зерно. Після Кишинева генсек ООН вирушить до Стамбула.

Нагадаємо, 18 серпня Зеленський провів у Львові двосторонню зустріч з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, а також зустрівся разом з ним з генсеком ООН Антоніу Гутеррешем.

ВІДЕО ДНЯ

Зеленський розповів, що на зустрічі з генсеком ООН погодив з ним параметри можливої місії Міжнародного агентства з атомної енергії на окуповану Запорізьку АЕС.

Читайте також: Мир на умовах Туреччини: як Україні реагувати на тиск щодо нових переговорів з РФ

Теми: ООНМолдоваУкраїнавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

Усі новини...
ООН
Anadolu: ООН пропонує підключити "дочку" Россельхозбанку до SWIFT і розблокувати активи роскомпаній
У Радбезі ООН вважають, що переговори з РФ мають базуватися на виведенні військ з України
В ООН "майже підтвердили" приїзд Зеленського на засідання Ради безпеки у вересні
Останні новини
12:11
Через негоду без світла 180 населених пунктів у 4 областях – "Укренерго"
12:11
інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного
12:09
Київстар відновив сервіс SMS і назвав послугу, яку відновить наступною
12:08
Генштаб офіційно заявив про знайдену прослушку в кабінеті Залужного
11:50
Spotify повністю припинив роботу в Росії: юрособу ліквідували
11:29
Економіка Греції досягла найбільших успіхів цьогоріч, у топ-3 Південна Корея і США – The Economist
11:19
Євросоюз у понеділок ухвалить 12-й пакет санкцій проти Росії – Politico
11:07
Нафта дорожчає через падіння експорту РФ і побоювань щодо ситуації в Червоному морі
11:06
фотоДвоє російських "воєнкорів" поскаржилися, що їм залили монтажною піною двері в Пітері
10:49
The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади
Усі новини...
Реклама: