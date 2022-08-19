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Генсек ООН після України прибув з незапланованим візитом до Молдови

"Європейська правда"П'ятниця, 19 серпня 2022, 22:45

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш 19 серпня прибув до Молдови з незапланованим візитом.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Гутерреш має зустрітися у Кишиневі із президенткою Молдови Маєю Санду.

Представник генсека ООН Фархана Хака заявив, що візит Гутерреша до Кишинева не було заплановано заздалегідь. Генсек вирішив відвідати Молдову після візиту до України, де він зустрівся у Львові з президентами Володимиром Зеленським та Реджепом Тайіпом Ердоганом.

Після Львова Гутерреш відвідав Одесу, де відвідав порт, з якого відправляють українське зерно. Після Кишинева генсек ООН вирушить до Стамбула.

Нагадаємо, 18 серпня Зеленський провів у Львові двосторонню зустріч з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, а також зустрівся разом з ним з генсеком ООН Антоніу Гутеррешем.

Зеленський розповів, що на зустрічі з генсеком ООН погодив з ним параметри можливої місії Міжнародного агентства з атомної енергії на окуповану Запорізьку АЕС.

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Теми: ООНМолдоваУкраїнавійна
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