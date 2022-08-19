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Генсек ООН после Украины прибыл с незапланированным визитом в Молдову

"Европейская правда"Пятница, 19 августа 2022, 22:45

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 19 августа прибыл в Молдову с незапланированным визитом.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Гутерриш должен встретиться с президентом Молдовы Майей Санду.

Представитель генсека ООН Фархана Хака заявил, что визит Гутерриша в Кишинев не был запланирован заранее. Генсек решил посетить Молдову после визита в Украину, где он встретился во Львове с президентами Владимиром Зеленским и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

После Львова Гутерриш побывал в Одессе, где посетил порт, из которого отправляют украинское зерно. После Кишинева генсек ООН отправится в Стамбул.

Напомним, 18 августа президент Владимир Зеленский провел во Львове двустороннюю встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также встретился с ним и генсеком ООН Антониу Гутерришем.

Зеленский рассказал, что на встрече с генсеком ООН согласовал с ним параметры возможной миссии Международного агентства по атомной энергии на оккупированную Запорожскую АЭС.

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Темы: ООНМолдоваУкраинавойна
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