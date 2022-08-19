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Опитування: 40% українців довіряють інформації ЗМІ, 12% – блогерів

Катерина ТищенкоП'ятниця, 19 серпня 2022, 22:53
ілюстративне фото Pixabay

40% українців серед джерел інформації найбільше довіряють професійним ЗМІ, 30% - окремим журналістам і 12% покладаються на соцмережі блогерів і відомих людей.

Джерело: опитування КМІС та фонду "Демократичні ініціативи", проведене 26-30 липня

Деталі: Серед запропонованих джерел інформації роспонденти скоріше довіряють ЗМІ, де працюють професійні журналісти (40%), або ж окремим журналістам, які довели якість своїх матеріалів (30%). 12% віддають перевагу дописам блогерів та постам відомих людей у соцмережах.

Жінки дещо частіше віддають перевагу ЗМІ з професійними журналістами (45%), ніж чоловіки (35,5%). Натомість чоловіки частіше довіряють окремим журналістам – 34,5%, серед жінок таких 27%.

 

Зі зростанням рівня освіти простежується тенденція стосовно більшої довіри до конкретних журналістів – 34,5% проти 29% серед респондентів з середньою освітою.

 

Основними критеріями професійності журналіста респонденти назвали репутацію журналіста (55%) і якість самого матеріалу (54%). Інші критерії менш важливі для опитаних. 23% звертають увагу на репутацію медіа, а 8% на наявність журналістського посвідчення у певного автора.

Чоловіки дещо частіше звертають увагу на репутацію журналіста, а жінки – на якість матеріалу. Стосовно репутації медіа – то на неї частіше, ніж серед інших груп, звертають увагу респонденти з вищою освітою – 29%.

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Довідка: Опитування проведено впродовж 26-30 липня 2022 року Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) спільно з Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва на замовлення Комісії журналістської етики та за підтримки International Media Support (IMS).

Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитано 1000 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Опитування проводилося з дорослими громадянами України, які на момент опитування проживали на території України у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого. Не брали участь в опитуванні громадяни, які виїхали за кордон після 24 лютого.

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Теми: опитуванняЗМІ
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