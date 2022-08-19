Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Опитування: 40% українців довіряють інформації ЗМІ, 12% – блогерів

Катерина ТищенкоП'ятниця, 19 серпня 2022, 22:53
Опитування: 40% українців довіряють інформації ЗМІ, 12% – блогерів
ілюстративне фото Pixabay

40% українців серед джерел інформації найбільше довіряють професійним ЗМІ, 30% - окремим журналістам і 12% покладаються на соцмережі блогерів і відомих людей.

Джерело: опитування КМІС та фонду "Демократичні ініціативи", проведене 26-30 липня

Деталі: Серед запропонованих джерел інформації роспонденти скоріше довіряють ЗМІ, де працюють професійні журналісти (40%), або ж окремим журналістам, які довели якість своїх матеріалів (30%). 12% віддають перевагу дописам блогерів та постам відомих людей у соцмережах.

Реклама:

Жінки дещо частіше віддають перевагу ЗМІ з професійними журналістами (45%), ніж чоловіки (35,5%). Натомість чоловіки частіше довіряють окремим журналістам – 34,5%, серед жінок таких 27%.

 

Зі зростанням рівня освіти простежується тенденція стосовно більшої довіри до конкретних журналістів – 34,5% проти 29% серед респондентів з середньою освітою.

 

Основними критеріями професійності журналіста респонденти назвали репутацію журналіста (55%) і якість самого матеріалу (54%). Інші критерії менш важливі для опитаних. 23% звертають увагу на репутацію медіа, а 8% на наявність журналістського посвідчення у певного автора.

ВІДЕО ДНЯ

Чоловіки дещо частіше звертають увагу на репутацію журналіста, а жінки – на якість матеріалу. Стосовно репутації медіа – то на неї частіше, ніж серед інших груп, звертають увагу респонденти з вищою освітою – 29%.

Довідка: Опитування проведено впродовж 26-30 липня 2022 року Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) спільно з Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва на замовлення Комісії журналістської етики та за підтримки International Media Support (IMS).

Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитано 1000 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Опитування проводилося з дорослими громадянами України, які на момент опитування проживали на території України у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого. Не брали участь в опитуванні громадяни, які виїхали за кордон після 24 лютого.

Теми: опитуванняЗМІ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

Усі новини...
опитування
Кожен п'ятий в Україні вважає себе націоналістом – опитування
За пів року зросла частка українців, які орієнтуються на тривалу війну
Переважна більшість українців вірять у хороше майбутнє України
Останні новини
12:11
Через негоду без світла 180 населених пунктів у 4 областях – "Укренерго"
12:11
інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного
12:09
Київстар відновив сервіс SMS і назвав послугу, яку відновить наступною
12:08
Генштаб офіційно заявив про знайдену прослушку в кабінеті Залужного
11:50
Spotify повністю припинив роботу в Росії: юрособу ліквідували
11:29
Економіка Греції досягла найбільших успіхів цьогоріч, у топ-3 Південна Корея і США – The Economist
11:19
Євросоюз у понеділок ухвалить 12-й пакет санкцій проти Росії – Politico
11:07
Нафта дорожчає через падіння експорту РФ і побоювань щодо ситуації в Червоному морі
11:06
фотоДвоє російських "воєнкорів" поскаржилися, що їм залили монтажною піною двері в Пітері
10:49
The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади
Усі новини...
Реклама: