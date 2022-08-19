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Опрос: 40% украинцев доверяют информации СМИ, 12% – блогеров

Катерина ТищенкоПятница, 19 августа 2022, 22:53
иллюстративное фото Pixabay

40% украинцев среди источников информации больше доверяют профессиональным СМИ, 30% - отдельным журналистам и 12% полагаются на соцсети блогеров и известных людей.

Источник: опрос КМИС и фонда "Демократические инициативы", проведенный 26-30 июля

Детали: Среди предложенных источников информации роспонденты скорее доверяют СМИ, где работают профессиональные журналисты (40%), или отдельным журналистам, которые доказали качество своих материалов (30%). 12% отдают предпочтение сообщениям блогеров и постам известных людей в соцсетях.

Женщины несколько чаще предпочитают СМИ с профессиональными журналистами (45%), чем мужчины (35,5%). Мужчины чаще доверяют отдельным журналистам – 34,5%, среди женщин таких 27%.

 

С ростом уровня образования наблюдается тенденция большего доверия к конкретным журналистам – 34,5% против 29% среди респондентов со средним образованием.

 

Основными критериями профессионализма журналиста респонденты назвали репутацию журналиста (55%) и качество самого материала (54%). Остальные критерии менее важны для опрошенных. 23% обращают внимание на репутацию медиа, а 8% на наличие журналистского удостоверения у автора.

Мужчины несколько чаще обращают внимание на репутацию журналиста, а женщины – на качество материала. Что касается репутации медиа – то на нее чаще, чем среди других групп, обращают внимание респонденты с высшим образованием – 29%.

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Справка: Опрос проведен в течение 26-30 июля 2022 года Киевским международным институтом социологии (КМИС) совместно с Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива по заказу Комиссии журналистской этики и при поддержке International Media Support (IMS).

Методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров опрошено 1000 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Опрос проводился со взрослыми гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины в пределах, контролируемых властями Украины до 24 февраля. Не участвовали в опросе граждане, выехавшие за границу после 24 февраля.

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Темы: опросСМИ
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