Ми не залишимо без відповіді жоден із ударів окупантів – Зеленський

Президент Володимир Зеленський звернувся до мешканців міст, які найбільше обстрілюють окупанти і зазначив, що Україна не залишить без відповіді жоден із цих ударів.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Хочу сьогодні окремо звернутися до мешканців усіх наших міст, які зазнають постійних жорстоких обстрілів від російської армії. Харків і Миколаїв, усі міста Донбасу, Дніпропетровщини, Запорізької області... Усі, хто переживає цей постійний жах знищення життя та руйнації всього, що дає життю нормальність.

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Ми не залишимо без відповіді жоден із цих ударів. Ми встановимо особу кожного окупанта, який віддає накази та здійснює ці удари по містах. І ми притягнемо до відповідальності – у той чи інший спосіб – їх усіх. Жоден убивця не сховається.

І обовʼязково ми відновимо все, що терористи намагаються залишити в руїнах".