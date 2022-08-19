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Мы не оставим без ответа ни один из ударов оккупантов – Зеленский

Алена МазуренкоПятница, 19 августа 2022, 23:04
Мы не оставим без ответа ни один из ударов оккупантов – Зеленский

Президент Владимир Зеленский обратился к жителям городов, которые наиболее обстреливают оккупанты и отметил, что Украина не оставит без ответа ни один из этих ударов.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Хочу сегодня отдельно обратиться к жителям всех наших городов, которые испытывают постоянные жестокие обстрелы от российской армии. Харьков и Николаев, все города Донбасса, Днепропетровщины, Запорожской области... Все, кто переживает этот постоянный ужас уничтожения жизни и разрушения всего, что дает жизни нормальность.

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Мы не оставим без ответа ни один из этих ударов. Мы установим личность каждого оккупанта, который отдает приказы и осуществляет эти удары по городам. И мы привлечем к ответственности – тем или иным способом – их всех. Ни один убийца не скроется.

И обязательно мы восстановим все, что террористы пытаются оставить в развалинах".

Темы: Зеленскийвойнаобстрел
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