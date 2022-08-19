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Росіяни обстріляли Сумщину: 70 прильотів

Мазуренко Альона П'ятниця, 19 серпня 2022, 23:48
ілюстративне фото з ТГ Живицького

Росіяни обстріляли дві громади Сумської області у п'ятницю, 19 серпня.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький

Дослівно: "Росіяни 5 разів відкривали вогонь по територіях Краснопільської та Шалигинської громад. Зафіксовано понад 70 прильотів".

Деталі: По Краснопільській громаді ворог здійснив мінометний обстріл - по околицях Грабовського почався о 19.40 − 7 прильотів з міномету.

У Шалигинській громаді о 16:30 з території РФ росіяни почали бити зі ствольної артилерії − 24 прильоти.

А майже о 18 годині громаду накрили реактивною артою − 40 прильотів.

Попередньо − без втрат, руйнування - з'ясовуються.

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Теми: Сумська областьобстрілРосія
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