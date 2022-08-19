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Россияне обстреляли Сумщину: 70 прилетов

Мазуренко Алена Пятница, 19 августа 2022, 23:48
иллюстративное фото с ТГ Живицкого

Россияне обстреляли две общины Сумской области в пятницу, 19 августа.

Источник: председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий

Дословно: "Россияне 5 раз открывали огонь по территориям Краснопольской и Шалыгинской общин. Зафиксировано более 70 прилетов".

Детали: По Краснопольской общине враг совершил минометный обстрел - по окрестностям Грабовского начался в 19.40 - 7 прилетов из миномета.

В Шалыгинской общине в 16:30 с территории РФ россияне начали бить из ствольной артиллерии – 24 прилета.

А почти в 18 часов общину накрыли реактивной артой – 40 прилетов.

Предварительно – без потерь, разрушения – выясняются.

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Темы: Сумская областьобстрелРосcия
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