США: РФ використовує ЗАЕС як військову базу для обстрілу українців

Росія використовує Запорізьку АЕС як військову базу для обстрілу українців.

Джерело: держсекретар США Ентоні Блінкен, якого цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Зараз Росія використовує АЕС як військову базу для обстрілу українців, усвідомлюючи, що вони не можуть і не будуть стріляти у відповідь, оскільки це загрожує випадковим ураженням ядерного реактора або сховища високорадіоактивних відходів. Це виводить уявлення про "живий щит" на зовсім інший, жахливий, рівень".

Деталі: За словами Блінкена, Кремль вдається до "небезпечного брязкання ядерною зброєю", а Володимир Путін особисто погрожує країнам, які підтримують Україну, наслідками, "яких ніколи не бачили за всю свою історію". Блінкен заявив, що в нинішньому цивілізованому світі немає місця для ядерного стримування, заснованого на примусі, залякуванні чи шантажі.

Нагадаємо: Російські окупанти вимагають, щоб адміністрація ЗАЕС надала їм доступ до машинних зал атомної станції - окупанти хочуть стягнути туди свою військову техніку.