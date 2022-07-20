Росіяни хочуть загнати зброю і техніку до енергоблоків ЗАЕС – Енергоатом

Російські окупанти вимагають, щоб адміністрація ЗАЕС надала їм доступ до машинних зал атомної станції - окупанти хочуть стягнути туди свою військову техніку.

Джерело: Енергоатом

Пряма мова: "Військові РФ вимагають від адміністрації української атомної електростанції відчинити їм машинні зали на 1-му, 2-му і 3-му енергоблоках ЗАЕС, щоб розмістити там весь свій військовий арсенал.

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Це видається загарбникам більш безпечним, оскільки вони страшенно бояться "подарунків" від ЗСУ.

Тож зараз до машзалів вони хочуть загнати танки, вантажівки, зброю з боєкомплектом тощо".

Деталі: Повідомляється, що таким чином окупанти перекриють доступ пожежної техніки до трьох енергоблоків ЗАЕС.

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І в разі пожежі, її гасіння буде вкрай проблематичним, бо спеціалізований транспорт не зможе під’їхати.

Пряма мова: "Російські окупанти порушують всі норми і вимоги щодо ядерної та радіаційної безпеки роботи АЕС. Вони планують зберігати зброю та вибухівку прямо в машинних залах енергоблоків найбільшої в Європі атомної електростанції".

Деталі: Енергоатом закликав міжнародне співтовариство вжити всіх можливих заходів для звільнення української ЗАЕС від ворога.

У соцмережах 20 липня публікували відео диму поблизу ЗАЕС. Окупанти заявляли, начебто ЗАЕС атакували українські дрони-камікадзе, водночас місцеві групи повідомляли, що українські захисники поцілили у скупчення техніки росіян поблизу атомної станції.