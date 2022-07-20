Росіяни хочуть загнати зброю і техніку до енергоблоків ЗАЕС – Енергоатом

Російські окупанти вимагають, щоб адміністрація ЗАЕС надала їм доступ до машинних зал атомної станції - окупанти хочуть стягнути туди свою військову техніку.

Джерело: Енергоатом

Пряма мова: "Військові РФ вимагають від адміністрації української атомної електростанції відчинити їм машинні зали на 1-му, 2-му і 3-му енергоблоках ЗАЕС, щоб розмістити там весь свій військовий арсенал.

Це видається загарбникам більш безпечним, оскільки вони страшенно бояться "подарунків" від ЗСУ.

Тож зараз до машзалів вони хочуть загнати танки, вантажівки, зброю з боєкомплектом тощо".

Деталі: Повідомляється, що таким чином окупанти перекриють доступ пожежної техніки до трьох енергоблоків ЗАЕС.

І в разі пожежі, її гасіння буде вкрай проблематичним, бо спеціалізований транспорт не зможе під’їхати.

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Пряма мова: "Російські окупанти порушують всі норми і вимоги щодо ядерної та радіаційної безпеки роботи АЕС. Вони планують зберігати зброю та вибухівку прямо в машинних залах енергоблоків найбільшої в Європі атомної електростанції".

Деталі: Енергоатом закликав міжнародне співтовариство вжити всіх можливих заходів для звільнення української ЗАЕС від ворога.

У соцмережах 20 липня публікували відео диму поблизу ЗАЕС. Окупанти заявляли, начебто ЗАЕС атакували українські дрони-камікадзе, водночас місцеві групи повідомляли, що українські захисники поцілили у скупчення техніки росіян поблизу атомної станції.