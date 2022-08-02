Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Окупанти запланували рок-концерт на зруйнованій Азовсталі – Андрющенко

Роман ПетренкоВівторок, 2 серпня 2022, 12:25
Окупанти запланували рок-концерт на зруйнованій Азовсталі – Андрющенко
ФОТО з TELEGRAM "АЗОВА"

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що російські окупанти анонсували проведення рок-концерту на Азовсталі.

Джерело: Андрющенко у Telegram

Пряма мова Андрющенка: "Путінюгенд набирає обертів. Старша мерзота у вигляді державних волонтерів "Молодая гвардия" анонсувала рок-концерт на Азовсталі.

Реклама:

Молодь - тягають по бабцях співати радянські пісні".

Нагадаємо: Ватажок так званої "ДНР" Денис Пушилін заявив, що на місці заводу "Азовсталь" хочуть зробити технопарк або просто паркову зону.

ВІДЕО ДНЯ

Згідно з документом української розвідки, Кремль запланував відновлення окупованого Маріуполя Донецької області до кінця 2040 року.

Читайте також "Смерть та життя у зруйнованому Маріуполі. Фоторепортаж"

Теми: МаріупольокупаціяРосіяпропаганда
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

Усі новини...
Маріуполь
Путін "відкрив" школу у розбомбленому росіянами Маріуполі: до диктатора вивели дитину, щоб "подякувала"
500 днів у полоні: на Майдані провели акцію на підтримку оборонців Маріуполя
Андрющенко: У Маріуполі спрацювала ППО
Останні новини
12:11
Через негоду без світла 180 населених пунктів у 4 областях – "Укренерго"
12:11
інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного
12:09
Київстар відновив сервіс SMS і назвав послугу, яку відновить наступною
12:08
Генштаб офіційно заявив про знайдену прослушку в кабінеті Залужного
11:50
Spotify повністю припинив роботу в Росії: юрособу ліквідували
11:29
Економіка Греції досягла найбільших успіхів цьогоріч, у топ-3 Південна Корея і США – The Economist
11:19
Євросоюз у понеділок ухвалить 12-й пакет санкцій проти Росії – Politico
11:07
Нафта дорожчає через падіння експорту РФ і побоювань щодо ситуації в Червоному морі
11:06
фотоДвоє російських "воєнкорів" поскаржилися, що їм залили монтажною піною двері в Пітері
10:49
The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади
Усі новини...
Реклама: