Окупанти запланували рок-концерт на зруйнованій Азовсталі – Андрющенко

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що російські окупанти анонсували проведення рок-концерту на Азовсталі.

Джерело: Андрющенко у Telegram

Пряма мова Андрющенка: "Путінюгенд набирає обертів. Старша мерзота у вигляді державних волонтерів "Молодая гвардия" анонсувала рок-концерт на Азовсталі.

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Молодь - тягають по бабцях співати радянські пісні".

Нагадаємо: Ватажок так званої "ДНР" Денис Пушилін заявив, що на місці заводу "Азовсталь" хочуть зробити технопарк або просто паркову зону.

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Згідно з документом української розвідки, Кремль запланував відновлення окупованого Маріуполя Донецької області до кінця 2040 року.

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