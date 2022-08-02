Окупанти запланували рок-концерт на зруйнованій Азовсталі – Андрющенко
Вівторок, 2 серпня 2022, 12:25
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що російські окупанти анонсували проведення рок-концерту на Азовсталі.
Джерело: Андрющенко у Telegram
Пряма мова Андрющенка: "Путінюгенд набирає обертів. Старша мерзота у вигляді державних волонтерів "Молодая гвардия" анонсувала рок-концерт на Азовсталі.
Молодь - тягають по бабцях співати радянські пісні".
Нагадаємо: Ватажок так званої "ДНР" Денис Пушилін заявив, що на місці заводу "Азовсталь" хочуть зробити технопарк або просто паркову зону.
Згідно з документом української розвідки, Кремль запланував відновлення окупованого Маріуполя Донецької області до кінця 2040 року.
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