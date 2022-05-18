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Окупанти хочуть знести "Азовсталь"

Ірина БалачукСереда, 18 травня 2022, 14:32
Окупанти хочуть знести Азовсталь
Фото з Telegram Маріупольської міськради

Ватажок так званої "ДНР" Денис Пушилін заявив, що на місці заводу "Азовсталь", який окупанти намагаються стерти з лиця землі, хочуть зробити технопарк або просто паркову зону.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости", Маріупольська міська рада в Telegram

Деталі: Ватажок бойовиків також заявив, що Маріуполь "буде відбудований з акцентом на курортний бізнес". Пушилін висловив сподівання, що окупаційній владі у цьому допоможе Росія.

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Раніше ватажок "ДНР" заявляв, що планує зробити зі знищеного росіянами Маріуполя курорт.

Маріупольська міська рада у свою чергу повідомила, що в "ДНР" планують знести "Азовсталь".

Такі дії окупантів міська влада пояснює тим, що у ЗСУ скоро з’являться сили для деокупації Маріуполя, тому "росіяни превентивно знищують важливий для України промисловий комплекс", а також хочуть стерти будь-яке нагадування про героїчний подвиг українських військових.

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Маріупольська міська рада наголошує, що окупанти не зацікавлені у відновленні та розвитку Маріуполя, бо для них – це лише територія для кримського коридору.

Водночас міська влада нагадала, що "Азовсталь" – це унікальний металургійний комплекс повного циклу, який забезпечував роботу для 10 тисяч людей, мільярди доларів валютних надходжень та податків, 7 тисяч тонн високоякісної сталі, 6 млн тонн чавуну та 4,5 млн тонн металопрокату.

Деталі: За словами заступника мера Маріуполя Сергія Орлова, окупанти розбомбили місто на 80-90%. Російські війська продовжують щодня обстрілювати та скидати бомби на завод "Азовсталь", де й досі тримають оборону українські захисники.

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Теми: Маріупольвійна
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