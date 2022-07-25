Росія хоче "відновлювати" Маріуполь до 2040 року – ЗМІ

Згідно з документом української розвідки, Кремль запланував відновлення окупованого Маріуполя Донецької області у три етапи – до кінця 2022 року, з 2023-го до 2025-го і до 2040 року.

Джерело: "Донбас.Реалії" з посиланням на документ, переданий від джерел в одному з розвідувальних органів України

Деталі: Про "відновлення" окупованого Маріуполя свідчить "Концепція майстер-плану розвитку міста", створена в міністерстві будівництва та житлово-комунального господарства РФ.

Відповідно до нього, завдання на першому етапі – відновити життєво необхідну інфраструктуру, а також "особливу увагу приділено зоні розміщення цвинтаря", для якої рекомендовано використовувати територію аеропорту.

До 2025 року заплановано "будівництво житла, відновлення та розвиток інженерної та транспортної інфраструктури".

До 2040 року у російському уряді хочуть забезпечити "бюджетну ефективність та економічну самодостатність територій міста". Також декларується будівництво залізничної дороги Волноваха-Маріуполь та формування "міжнародного транспортного коридору", тобто автомагістралі через Маріуполь до анексованого Криму та Одеси.

Щодо "Азовсталі", у "концепції" розписано чотири варіанти – відновлення виробництва, створення якогось громадсько-ділового майданчика та два сценарії будівництва парку.

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Нагадаємо: Ватажок так званої "ДНР" Денис Пушилін заявив, що на місці заводу "Азовсталь" хочуть зробити технопарк або просто паркову зону.

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