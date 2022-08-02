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"Азов" відповів Росії: Світ має визнати недоімперію державою-терористом

"Українська правда"Вівторок, 2 серпня 2022, 16:24
Азов відповів Росії: Світ має визнати недоімперію державою-терористом
Фото: Азов

Український полк "Азов" після того, як в Росії його визнали "терористичною організацією" заявив, що світова спільнота повинна визнати РФ державою-терористом.  

Джерело: Заява полку "Азов", засновник-перший командир полку "Азов" Андрій Білецький

Дослівно: "Після публічної страти військовополонених полку "Азов" у н.п. Оленівка, росія шукає нові приводи і пояснення для своїх воєнних злочинів. Верховний суд росії визнав полк "Азов" "терористичною організацією".

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Недоімперія, яка щодня погрожує знищити світ ядерною зброєю, чий президент закликав "мочить в сортирах", підривав будинки з власними громадянами, душив отруйним газом власних і сирійських жінок і дітей, має отримати по зубах раз і назавжди.

Ми закликаємо Держдеп США та уповноважені органи інших держав, які вважають себе цивілізованими, визнати рф державою-терористом".

Деталі: Водночас Білецький у своїй реакції нагадав, що батальйону "Азов" не існує з 2014 року. На сайті "Азову" вказується, що 17 вересня 2014 року наказом міністра внутрішніх справ України батальйон "Азов" було реорганізовано та розширено до складу полку міліції особливого призначення "Азов" МВС.

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Пізніше полк увійшов до складу Національної гвардії України

Білецький розцінив рішення РФ як привід дезавуювати існуючі домовленості щодо обміну полоненими і пояснити власні воєнні злочини.

Пряма мова Білецького: "Жодного теракту чи воєнного злочину, здійсненого будь-яким з азовських підрозділів навіть російські пропагандони не знайшли за всі 8 років. Теракти і воєнні злочини Росії весь світ бачить щодня. Росії не треба шукати терористів за своїми кордонами".

Що цьому передувало:

  • Верховний суд Росії визнав український батальйон "Азов" "терористичною організацією" та заборонив його діяльність на території РФ.
  • Нещодавно посольство Росії у Британії у дописі в Twitter виправдало вбивство бійців полку "Азов", заявивши, що вони заслуговують принизливої смерті.

Теми: тероризмРосія
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