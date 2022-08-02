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"Азов" відповів Росії: Світ має визнати недоімперію державою-терористом

"Українська правда"Вівторок, 2 серпня 2022, 16:24
Фото: Азов

Український полк "Азов" після того, як в Росії його визнали "терористичною організацією" заявив, що світова спільнота повинна визнати РФ державою-терористом.  

Джерело: Заява полку "Азов", засновник-перший командир полку "Азов" Андрій Білецький

Дослівно: "Після публічної страти військовополонених полку "Азов" у н.п. Оленівка, росія шукає нові приводи і пояснення для своїх воєнних злочинів. Верховний суд росії визнав полк "Азов" "терористичною організацією".

Недоімперія, яка щодня погрожує знищити світ ядерною зброєю, чий президент закликав "мочить в сортирах", підривав будинки з власними громадянами, душив отруйним газом власних і сирійських жінок і дітей, має отримати по зубах раз і назавжди.

Ми закликаємо Держдеп США та уповноважені органи інших держав, які вважають себе цивілізованими, визнати рф державою-терористом".

Деталі: Водночас Білецький у своїй реакції нагадав, що батальйону "Азов" не існує з 2014 року. На сайті "Азову" вказується, що 17 вересня 2014 року наказом міністра внутрішніх справ України батальйон "Азов" було реорганізовано та розширено до складу полку міліції особливого призначення "Азов" МВС. Пізніше полк "Азов" увійшов до складу Національної гвардії України

Білецький розцінив рішення РФ як привід дезавуювати існуючі домовленості щодо обміну полоненими і пояснити власні воєнні злочини.

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Пряма мова Білецького: "Жодного теракту чи воєнного злочину, здійсненого будь-яким з азовських підрозділів навіть російські пропагандони не знайшли за всі 8 років. Теракти і воєнні злочини Росії весь світ бачить щодня. Росії не треба шукати терористів за своїми кордонами".

Що цьому передувало:

  • Верховний суд Росії визнав український батальйон "Азов" "терористичною організацією" та заборонив його діяльність на території РФ.
  • Нещодавно посольство Росії у Британії у дописі в Twitter виправдало вбивство бійців полку "Азов", заявивши, що вони заслуговують принизливої смерті.

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Теми: тероризмРосія
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