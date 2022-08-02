У Росії визнали "Азов" "терористичною організацією"
Вівторок, 2 серпня 2022, 13:58
Верховний суд країни-агресора визнав український батальйон "Азов" "терористичною організацією" та заборонив його діяльність на території РФ.
Джерело: російське медіа "РИА Новости"
Дослівно: "Верховний суд визнав батальйон "Азов" терористичною організацією та заборонив її на території Росії. Рішення підлягає виконанню негайно, не чекаючи набрання чинності".
Деталі: Це рішення фактично позбавляє членів батальйону "Азов" статусу військовополонених, знявши з них імунітет, що захищає від кримінального переслідування за участь у бойових діях.
Передісторія:
- Росія називає полк "неонацистським" і звинувачує його у воєнних злочинах. Крім того, раніше в РФ визнали "екстремістською" діяльність "Азову", а на його членів завели кримінальну справу.
- РосЗМІ повідомляли, що понад тисячу військовослужбовців, які здалися в полон у Маріуполі, етаповано для проведення слідчих дій на територію РФ.
- Нещодавно посольство Росії у Британії у дописі в Twitter виправдало вбивство бійців полку "Азов", заявивши, що вони заслуговують принизливої смерті.
- У полку "Азов" заявили, що президент РФ Володимир Путін буде страчений за рішенням міжнародного трибуналу.