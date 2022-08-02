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У Росії визнали "Азов" "терористичною організацією"

"Українська правда"Вівторок, 2 серпня 2022, 13:58
Військовослужбовець, фото з сайту Азову

Верховний суд країни-агресора визнав український батальйон "Азов" "терористичною організацією" та заборонив його діяльність на території РФ.

Джерело: російське медіа "РИА Новости"

Дослівно: "Верховний суд визнав батальйон "Азов" терористичною організацією та заборонив її на території Росії. Рішення підлягає виконанню негайно, не чекаючи набрання чинності".

Деталі: Це рішення фактично позбавляє членів батальйону "Азов" статусу військовополонених, знявши з них імунітет, що захищає від кримінального переслідування за участь у бойових діях.

Передісторія: 

  • Росія називає полк "неонацистським" і звинувачує його у воєнних злочинах. Крім того, раніше в РФ визнали "екстремістською" діяльність "Азову", а на його членів завели кримінальну справу.  
  • РосЗМІ повідомляли, що понад тисячу військовослужбовців, які здалися в полон у Маріуполі, етаповано для проведення слідчих дій на територію РФ.
  • Нещодавно посольство Росії у Британії у дописі в Twitter виправдало вбивство бійців полку "Азов", заявивши, що вони заслуговують принизливої смерті.
  • У полку "Азов" заявили, що президент РФ Володимир Путін буде страчений за рішенням міжнародного трибуналу.

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Теми: РосіяАзов
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