У Росії визнали "Азов" "терористичною організацією"

Верховний суд країни-агресора визнав український батальйон "Азов" "терористичною організацією" та заборонив його діяльність на території РФ.

Джерело: російське медіа "РИА Новости"

Дослівно: "Верховний суд визнав батальйон "Азов" терористичною організацією та заборонив її на території Росії. Рішення підлягає виконанню негайно, не чекаючи набрання чинності".

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Деталі: Це рішення фактично позбавляє членів батальйону "Азов" статусу військовополонених, знявши з них імунітет, що захищає від кримінального переслідування за участь у бойових діях.

Передісторія:

Росія називає полк "неонацистським" і звинувачує його у воєнних злочинах. Крім того, раніше в РФ визнали "екстремістською" діяльність "Азову", а на його членів завели кримінальну справу.

РосЗМІ повідомляли, що понад тисячу військовослужбовців, які здалися в полон у Маріуполі, етаповано для проведення слідчих дій на територію РФ.

Нещодавно посольство Росії у Британії у дописі в Twitter виправдало вбивство бійців полку "Азов", заявивши, що вони заслуговують принизливої смерті.

У полку "Азов" заявили, що президент РФ Володимир Путін буде страчений за рішенням міжнародного трибуналу.