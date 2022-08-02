У Росії визнали "Азов" "терористичною організацією"

Верховний суд країни-агресора визнав український батальйон "Азов" "терористичною організацією" та заборонив його діяльність на території РФ.

Джерело: російське медіа "РИА Новости"

Дослівно: "Верховний суд визнав батальйон "Азов" терористичною організацією та заборонив її на території Росії. Рішення підлягає виконанню негайно, не чекаючи набрання чинності".

Деталі: Це рішення фактично позбавляє членів батальйону "Азов" статусу військовополонених, знявши з них імунітет, що захищає від кримінального переслідування за участь у бойових діях.

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