МЗС про твіт посольства РФ про "азовців": дипломати РФ є співучасниками воєнних злочинів

В МЗС заявили, що російські дипломати є співучасниками воєнних злочинів в Україні і мають бути притягнуті до відповідальності.

Про це, як пише "Європейська правда", написав речник МЗС Олег Ніколенко у Twitter.

"Прочитайте це, коли вам скажуть, що Росію не можна ізолювати.

Немає різниці між російськими дипломатами, які закликають до страти українських військовополонених, і російськими військами, які роблять це в Оленівці.

Усі вони є співучасниками цих воєнних злочинів і повинні відповідати" - написав Ніколенко.

Read this when they tell you Russia must not be isolated.



There is no difference between Russian diplomats calling for execution of Ukrainian prisoners of war and Russian troops doing it in Olenivka.



They are all ACCOMPLICES in these war crimes and must be held accountable. pic.twitter.com/6TMlh4uD5b — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) July 30, 2022

Як повідомлялося, посольство Росії у Британії у дописі в Twitter виправдало вбивство бійців полку "Азов", заявивши, що вони заслуговують принизливої смерті.

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Слід зазначити, що соцмережа Twitter відзначила допис, як такий, що порушує правила щодо мови ненависті, однак вирішила залишити відкритим доступ до нього "в інтересах громадськості".

Нагадаємо, вранці в п'ятницю російські медіа повідомили про обстріл колонії в Оленівці на Донеччині, де утримувалися українські полонені. Пропагандисти стверджували, що є щонайменше 53 загиблих.

Генштаб України спростував звинувачення РФ, що удар завдали ЗСУ. За інформацією Генштабу, росіяни намагалися приховати катування і вбивства полонених.