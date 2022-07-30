Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

МЗС про твіт посольства РФ про "азовців": дипломати РФ є співучасниками воєнних злочинів

"Європейська правда"Субота, 30 липня 2022, 15:01

В МЗС заявили, що російські дипломати є співучасниками воєнних злочинів в Україні і мають бути притягнуті до відповідальності.

Про це, як пише "Європейська правда", написав речник МЗС Олег Ніколенко у Twitter.

"Прочитайте це, коли вам скажуть, що Росію не можна ізолювати.

Немає різниці між російськими дипломатами, які закликають до страти українських військовополонених, і російськими військами, які роблять це в Оленівці.

Усі вони є співучасниками цих воєнних злочинів і повинні відповідати" - написав Ніколенко.

Як повідомлялося, посольство Росії у Британії у дописі в Twitter виправдало вбивство бійців полку "Азов", заявивши, що вони заслуговують принизливої смерті.

ВІДЕО ДНЯ

Слід зазначити, що соцмережа Twitter відзначила допис, як такий, що порушує правила щодо мови ненависті, однак вирішила залишити відкритим доступ до нього "в інтересах громадськості".

Нагадаємо, вранці в п'ятницю російські медіа повідомили про обстріл колонії в Оленівці на Донеччині, де утримувалися українські полонені. Пропагандисти стверджували, що є щонайменше 53 загиблих. 

Генштаб України спростував звинувачення РФ, що удар завдали ЗСУ. За інформацією Генштабу, росіяни намагалися приховати катування і вбивства полонених.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: РосіяАзов Велика БританіяУкраїна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Українська авіація знищила склади, опорні пункти й десятки окупантів

"Їдьте, ми допоможемо!": Зеленський закликає евакуюватися з Донеччини

Окупанти захопили верф Новинського у Херсоні

Президент "Фенербахче" після скандалу на матчі: Не будемо просити вибачення в України

фотоРодичі захисників "Азовсталі" після трагедії в Оленівці вийшли на акцію з закликом до світу

Вбивство українців в Оленівці: у США натякають, що заявам Росії не варто вірити

Усі новини...
Росія
Росія під виглядом печива вивозить з Судану контрабандне золото – CNN
Ексглава ЦРУ вірить, що Україна зможе повернути захоплені Росією території
Президентка Молдови заявила про спроби дестабілізації ситуації в Гагаузії
Останні новини
01:29
В Іспанії – друга смерть від мавпячої віспи
00:30
Ворог обстрілював у суботу Сумщину – 80 прильотів
23:53
Українська авіація знищила склади, опорні пункти й десятки окупантів
23:47
У Святогірській лаврі досі залишаються майже пів тисячі людей - ВЦА
23:44
Коптер-міношукач, вітрова електростанція: над якими проєктами працюють юні українські науковці
22:50
"Їдьте, ми допоможемо!": Зеленський закликає евакуюватися з Донеччини
22:37
Зеленський – світу: Росію доведеться визнати державою-терористом
21:56
Байден повернеться до ізоляції: тест на Covid знову позитивний
21:46
Окупанти захопили верф Новинського у Херсоні
21:16
Фільми, що виходять в український кінопрокат у серпні: добірка
Усі новини...