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МЗС про твіт посольства РФ про "азовців": дипломати РФ є співучасниками воєнних злочинів

"Європейська правда"Субота, 30 липня 2022, 15:01

В МЗС заявили, що російські дипломати є співучасниками воєнних злочинів в Україні і мають бути притягнуті до відповідальності.

Про це, як пише "Європейська правда", написав речник МЗС Олег Ніколенко у Twitter.

"Прочитайте це, коли вам скажуть, що Росію не можна ізолювати.

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Немає різниці між російськими дипломатами, які закликають до страти українських військовополонених, і російськими військами, які роблять це в Оленівці.

Усі вони є співучасниками цих воєнних злочинів і повинні відповідати" - написав Ніколенко.

Як повідомлялося, посольство Росії у Британії у дописі в Twitter виправдало вбивство бійців полку "Азов", заявивши, що вони заслуговують принизливої смерті.

Слід зазначити, що соцмережа Twitter відзначила допис, як такий, що порушує правила щодо мови ненависті, однак вирішила залишити відкритим доступ до нього "в інтересах громадськості".

Нагадаємо, вранці в п'ятницю російські медіа повідомили про обстріл колонії в Оленівці на Донеччині, де утримувалися українські полонені. Пропагандисти стверджували, що є щонайменше 53 загиблих. 

Генштаб України спростував звинувачення РФ, що удар завдали ЗСУ. За інформацією Генштабу, росіяни намагалися приховати катування і вбивства полонених.

Теми: РосіяАзов Велика БританіяУкраїна
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