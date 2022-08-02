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Літак Пелосі летить на Тайвань - дані трекера

"Європейська правда"Вівторок, 2 серпня 2022, 16:50
Ненсі Пелосі, фото Getty Images

Літак із спікером Палати представників США Ненсі Пелосі у вівторок має прибути до столиці Тайваню Тайпея.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на дані трекінгового сервісу Flightradar24.

За даними сервісу, борт із Пелосі має прибути на Тайвань о 10:44 за місцевим часом (17:44 за Києвом). Його супроводжують американські винищувачі.

Деякі тайванські ЗМІ повідомляли про підготовку до прийому американської делегації та приведення тайванської армії в стан підвищеної бойової готовності.

 
Фото: Flightradar24

Як повідомлялося, делегація на чолі зі спікеркою Палати представників США Ненсі Пелосі минулого тижня розпочала турне країнами Азії, в межах якого анонсувала візити до Сінгапуру, Малайзії, Південної Кореї та Японії – але не на Тайвань, через що раніше Китай висловлював погрози.

Офіційний представник МЗС Китаю Чжао заявив, що Китай готовий припинити діалог на найвищому рівні зі США у разі візиту спікера Палати представників Конгресу на Тайвань. Крім того, як повідомлялося, поблизу Тайваню почалися військові навчання КНР, а протоку біля острова було перекрито.

Раніше координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що адміністрація Джо Байдена підтримає Ненсі Пелосі, якщо та все ж вирушить на Тайвань.

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А міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у вівторок висловила солідарність із Тайванем, довкола якого Китай проводить військові маневри на тлі можливого візиту спікерки Палати представників США.

Зазначимо, що Пелосі вже відвідувала Тайвань у 1991 році як членкиня Конгресу у складі невеликої делегації. Тоді вона разом із двома колегами розгорнула саморобний плакат із написом "Тим, хто загинув за демократію в Китаї".

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Теми: ПелосіТайваньСША
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